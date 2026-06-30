Horben, 30. Juni 2026 – Die besten Wellnesshotels und Spas 2026 sind gekürt! Zum 11. Mal verlieh das Wellness-Reise-Magazin SPA inside aus dem Verlag redspa media in Baden-Baden die SPA Star Awards. Die Veranstaltung fand in der Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald bei Freiburg statt. Ausgezeichnet wurden herausragende Wellnesshotels für außergewöhnliche Leistungen und Konzepte in 10 Kategorien.

Und das sind die Gewinner und Nominierten:

Kategorie Retreat

Gewinner: Severin’s – The Alpine Retreat, Lech / Österreich

Außerdem nominiert waren:

Das Mühlbach, Bad Füssing / Deutschland

Natur- und Wellnesshotel Höflehner, Gumpenberg / Österreich

Kategorie Newcomer

Gewinner: Jufenalm Boho Wellnesshotel & Restaurant, Maria Alm / Österreich

Außerdem nominiert waren:

AKI Family Resort Plose / Italien

The Vault Spa & Suites im Steigenberger Icon Europäischer Hof, Baden-Baden / Deutschland

Kategorie Spa Konzept

Gewinner: My Arbor Dolomites, Brixen / Italien

Außerdem nominiert waren:

Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf / Österreich

Schlosshotel, Kitzbühel / Österreich

Kategorie Green Konzept

Gewinner: Berghotel Rehlegg, Ramsau / Deutschland

Außerdem nominiert waren:

Das Goldberg, Bad Hofgastein / Österreich

Landrefugium Obermüller, Untergriesbach / Deutschland

Kategorie Medical Spa Konzept

Gewinner: Park Igls Medical Spa Resort, Innsbruck-Igls / Österreich

Außerdem nominiert waren:

Grand Resort, Bad Ragaz / Schweiz

Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid /Deutschland

Kategorie SPA Star plus

Gewinner: Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin / Italien

Außerdem nominiert waren:

Biogena Plaza, Düsseldorf / Deutschland

Sieben Welten Hotel und Spa Resort, Künzell / Deutschland

Kategorie Spa Team

Gewinner: Hotel Franks, Oberstdorf

Außerdem nominiert:

Hotel Holzapfel, Bad Füssing

Kategorie International

Gewinner: Adler Spa Resort Thermae, San Quirico d‘Orcia / Italien

Außerdem nominiert waren:

Royal Mansour Tamuda Bay / Marokko

Nova Maldives, Süd-Ari-Atoll /Malediven

SPA Star Special Award: Tschuggen Grand Hotel, Arosa / Schweiz

Publikumspreis: LA MAISON Hotel & Spa in Saarlouis, Saarland / Deutschland

Alle Gewinner und Nominierten der SPA-Star-Awards 2026 werden in der September-Ausgabe des Wellness-Reise-Magazins SPA inside vorgestellt. Erscheinungstermin im Handel: 4. September 2026.