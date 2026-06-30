Horben, 30. Juni 2026 – Die besten Wellnesshotels und Spas 2026 sind gekürt! Zum 11. Mal verlieh das Wellness-Reise-Magazin SPA inside aus dem Verlag redspa media in Baden-Baden die SPA Star Awards. Die Veranstaltung fand in der Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald bei Freiburg statt. Ausgezeichnet wurden herausragende Wellnesshotels für außergewöhnliche Leistungen und Konzepte in 10 Kategorien.
Und das sind die Gewinner und Nominierten:
Kategorie Retreat
- Gewinner: Severin’s – The Alpine Retreat, Lech / Österreich
Außerdem nominiert waren:
- Das Mühlbach, Bad Füssing / Deutschland
- Natur- und Wellnesshotel Höflehner, Gumpenberg / Österreich
Kategorie Newcomer
- Gewinner: Jufenalm Boho Wellnesshotel & Restaurant, Maria Alm / Österreich
Außerdem nominiert waren:
- AKI Family Resort Plose / Italien
- The Vault Spa & Suites im Steigenberger Icon Europäischer Hof, Baden-Baden / Deutschland
Kategorie Spa Konzept
- Gewinner: My Arbor Dolomites, Brixen / Italien
Außerdem nominiert waren:
- Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf / Österreich
- Schlosshotel, Kitzbühel / Österreich
Kategorie Green Konzept
- Gewinner: Berghotel Rehlegg, Ramsau / Deutschland
Außerdem nominiert waren:
- Das Goldberg, Bad Hofgastein / Österreich
- Landrefugium Obermüller, Untergriesbach / Deutschland
Kategorie Medical Spa Konzept
- Gewinner: Park Igls Medical Spa Resort, Innsbruck-Igls / Österreich
Außerdem nominiert waren:
- Grand Resort, Bad Ragaz / Schweiz
- Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid /Deutschland
Kategorie SPA Star plus
- Gewinner: Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin / Italien
Außerdem nominiert waren:
- Biogena Plaza, Düsseldorf / Deutschland
- Sieben Welten Hotel und Spa Resort, Künzell / Deutschland
Kategorie Spa Team
- Gewinner: Hotel Franks, Oberstdorf
Außerdem nominiert:
- Hotel Holzapfel, Bad Füssing
Kategorie International
- Gewinner: Adler Spa Resort Thermae, San Quirico d‘Orcia / Italien
Außerdem nominiert waren:
- Royal Mansour Tamuda Bay / Marokko
- Nova Maldives, Süd-Ari-Atoll /Malediven
SPA Star Special Award: Tschuggen Grand Hotel, Arosa / Schweiz
Publikumspreis: LA MAISON Hotel & Spa in Saarlouis, Saarland / Deutschland
Alle Gewinner und Nominierten der SPA-Star-Awards 2026 werden in der September-Ausgabe des Wellness-Reise-Magazins SPA inside vorgestellt. Erscheinungstermin im Handel: 4. September 2026.