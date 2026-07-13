Das IST-Studieninstitut lädt am 30. Juli um 18 Uhr zu einem kostenfreien Webinar zum Thema „Longevity in der Hotellerie“ ein. Referentin Natascha Saar, Expertin für Health Hospitality und innovative Wellbeing-Konzepte, zeigt, wie Hotels gesundheitsorientierte Angebote glaubwürdig, wirtschaftlich sinnvoll und mit echtem Mehrwert für Gäste in bestehende Konzepte integrieren können. Im Mittelpunkt stehen Best Practices, aktuelle Entwicklungen sowie praktische Ansätze für zukunftsfähige Gesundheitskonzepte in der Hotellerie. Natascha Saar war im Appenzeller Huus in Gonten maßgeblich an der Entwicklung und Etablierung eines Longevity-Konzepts beteiligt. Heute ist sie Spa-Managerin des La Maison Hotel & Spa in Saarlouis. Passend zum Thema bietet das IST mit der Weiterbildung „Longevity Coach“ eine Möglichkeit, sich intensiver mit wissenschaftlich fundierten Longevity-Strategien und deren praktischer Anwendung zu beschäftigen. Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Hier geht’s zur Anmeldung. www.ist.de