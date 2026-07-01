Die IST-Hochschule für Management bietet am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 12.30 bis 13.30 Uhr, ein Webinar zum Thema „Strategische und operative Ziele im BGM – von der Vision zur Umsetzung“ an Darin widmet sich Prof. Dr. Martin Lange der Frage, wie aus übergeordneten Zielbildern konkrete Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement entstehen. Wie es in einer Mitteilung heißt, zeigt er, wie sich eine Vision schrittweise in eine wirksame Strategie überführen lässt. Im Fokus stehe die systematische Verankerung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse im BGM. Dabei werde aufgezeigt, wie strategische Ansätze in konkrete Maßnahmen übersetzt und nachhaltig im Unternehmensalltag umgesetzt werden können. Zentraler Bestandteil des Webinars ist die Anwendung des PDCA-Zyklus. Ergänzt durch Best-Practice-Beispiele erhalten Teilnehmende praxisnahe Impulse, um ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement gezielt weiterzuentwickeln und Prozesse langfristig wirksam zu gestalten. www.ist-hochschule.de