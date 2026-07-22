Mehr als 160 Aussteller präsentieren am 16. und 17. September Produkte, Dienstleistungen und Konzepte für die Hotellerie von morgen. Treffpunkt für über 2000 Hoteliers, Designer und Hospitality-Experten ist erneut das MOC München.

Neben der Ausstellung erwartet Besucherinnen und Besucher ein kuratiertes Rahmenprogramm mit Vorträgen, praxisnahen Sessions und Networking-Formaten. Im Fokus stehen Design und Architektur, Technologie und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit, Entwicklung, Positionierung, Markenbildung und innovative Hotelkonzepte.

Fachbesucherinnen und Fachbesucher können sich online anmelden: https://forms.reg.buzz/independent-hotel-show-munich-2026

SPA inside ist Platinum Media Partner der Independent Hotel Show: Independent Hotel Show Munich 2026 | Das Networking-Event für Hoteliers

Aufmacherbild: Julian Hartwig