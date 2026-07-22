The Lux Collective, ein in Mauritius gegründeter, global tätiger Betreiber von Luxushotels, hat gemeinsam mit LetsBe Mauritius das erste ganzheitliche Transformationsprogramm für betriebliches Gesundheitsmanagement in der Hotellerie erfolgreich abgeschlossen.

Die Initiative wurde in allen sechs Resorts der Gruppe auf Mauritius eingeführt und unterstützte die Teammitglieder auf ihrem persönlichen Wellness-Weg. Über zwölf Monate wurden Mitarbeitende in allen sechs Resorts individuell von Experten aus den Bereichen Fitness, Ernährung, Medizin und Psychologie begleitet, um nachhaltige Gewohnheiten, mentale Stärke und körperliches Wohlbefinden zu fördern. Mit diesem zukunftsweisenden Ansatz unterstreicht die Hotelgruppe ihre Überzeugung, dass herausragende Gästeerlebnisse bei gesunden, motivierten und wertgeschätzten Mitarbeitenden beginnen.

www.theluxcollective.com