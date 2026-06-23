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IKW-Trendstudie: Schönheitspflege wird persönlicher, präventiver und ganzheitlicher

Von Redaktion
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Foto: shutterstock New Africa

Was ist schön? Wie werden wir morgen leben? Und was bedeutet das für die Schönheitspflege der Zukunft? Die aktuelle Studie „Transforming Beauty“ im Auftrag des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel taucht ein in die aktuellen Trends der Kosmetik und offenbart, was Schönheitspflege heute und in Zukunft wirklich leistet. 

Schönheits- und Körperpflege bewegt sich heute zwischen starken Gegensätzen: Künstlich erzeugte Idealbilder treffen auf den Wunsch nach mehr Natürlichkeit, Selbstdarstellung auf nachweisbare Wirkung und schnelle Beauty-Shortcuts auf langfristige Vorsorge. Hier setzt die von The Future:Project durchgeführte Trendstudie an und analysiert, wie sich Bedürfnisse, Lebensstile und Produktangebote entwickeln. Die Studie zeigt auch: Schönheitspflege wird zum Stabilitätsanker für die Menschen, um die Anforderungen des Alltags zu bewältigen.

Dynamik 1: Zwischen Hyperästhetik und Ganzheitlichkeit

Künstliche Intelligenz, Filter und perfekt inszenierte Gesichter setzen neue Maßstäbe – und erzeugen auf der anderen Seite viel Druck. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Pflege, die sich gut anfühlt, natürlich ist und die Gesundheit stärkt. Körperpflege ist damit Teil einer umfassenden Selbstfürsorge, die den gesamten Körper und Geist miteinbezieht. Haut, Haare, Hormone – Lebensphasen werden stärker zusammengedacht.

Dynamik 2: Zwischen Selbstinszenierung und Funktionalität

Schönheit ist heute vielfältig: Make-up, Duft und Pflege lösen sich immer stärker von klassischen Geschlechterbildern. Entscheidend ist, ob ein Produkt zum Menschen, zur Haut und zum Lebensstil passt. Gleichzeitig achten Verbraucherinnen und Verbraucher stärker darauf, was in Kosmetik steckt und was sie tatsächlich bewirkt. Inhaltsstoffe, wissenschaftliche Belege und transparente Versprechen gewinnen an Bedeutung. Beauty-Produkte sollen konkrete Probleme lösen und so im Alltag entlasten.

Dynamik 3: Zwischen Mühelosigkeit und Prävention

Neben schnellen Lösungen wie Filtern, Fillern oder Abnehmspritzen wächst das Interesse an Prävention. Menschen möchten nicht erst reagieren, wenn Haut, Haare oder Zähne sichtbar altern, sondern vorsorgen. Schönheitspflege rückt damit näher an Gesundheit heran und wird schon früh mitgedacht. Anti-Aging wird zum Lebensprojekt und beginnt bereits in der Jugend. Das Ziel: Weg vom schnellen Boost, hin zur dauerhaften Prävention, in der gesunder Schlaf, Sonnencreme und individuelle Pflege-Routinen für einen verlangsamten Alterungsprozess sorgen.

Die Zukunft: Schönheitspflege entlastet von der Komplexität des Alltags

Für die Zukunft zeichnet „Transforming Beauty“ ein Bild von Schönheitspflege, die immer genauer zum Leben der Menschen passt. Produkte werden künftig noch stärker auf persönliche Daten, Hautzustand, Stresslevel, Hormone, Schlaf oder Mikrobiom eingehen und passende Lösungen anbieten. Entscheidend bleibt jedoch der menschliche Nutzen.

Pflege soll helfen, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, den Alltag besser zu bewältigen und mit mehr Selbstvertrauen aufzutreten. Schönheit wird damit weniger ein starres Ideal. Sie wird zu einem Zusammenspiel aus Individualität, Aussehen, Wohlbefinden, Gesundheit, Haltung und Lebensqualität. IKW: Transforming Beauty

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