Endlich Sommer! Die Sonne macht gute Laune und schenkt uns Energie. Gleichzeitig war Sonnenschutz noch nie so gefragt wie heute. Moderne Formeln schützen nicht nur vor UV-Strahlen, sondern pflegen die Haut und sind längst Teil der täglichen Beauty-Routine.

Ein Sprung ins kühle Wasser, ein Eis in der Hand, das Gesicht der Sonne entgegen – Sommer fühlt sich einfach herrlich an. Kein Wunder, dass wir jede freie Minute im Freien verbringen möchten. Doch während die Sehnsucht nach Licht ungebrochen ist, hat sich unser Umgang mit der Sonne verändert.

Sonnenschutz gehört heute für viele selbstverständlich zur täglichen Pflegeroutine. Was früher oft erst am Urlaubsort aus der Strandtasche geholt wurde, steht inzwischen ganzjährig im Badezimmer. Die Entwicklung zeigt sich auch am Markt: Weltweit wächst die Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten kontinuierlich. Experten erwarten in den kommenden Jahren weiteres Wachstum, getragen von einem steigenden Bewusstsein für Hautgesundheit und vorzeitige Hautalterung. Dabei hat sich nicht nur die Einstellung verändert, sondern auch die Produkte selbst.

Sonnenschutz Face

Das Gesicht ist Sonne, Wind und Umweltbelastungen täglich ausgesetzt. Gefragt sind deshalb leichte Formeln, die schützen, ohne zu beschweren, kombiniert mit Feuchtigkeitspflege, antioxidativen Wirkstoffen oder getönten Texturen. So wird sie ganz selbstverständlich Teil der täglichen Beauty-Routine – weit über den Urlaub hinaus.

Sauerstoff für die Zellen Mit einer smarten Formel punktet die Serie Perfect Air SPF 50 von Lancaster. Sie schützt, pflegt und repariert zugleich und deckt dabei das gesamte relevante Sonnenspektrum bis hin zu sichtbarem und blauem Licht ab. Lichtbedingte Hautschäden werden minimiert. Die Air O₂-Technologie bringt zudem frischen Sauerstoff in die Hautzellen. 40 ml, ca. 28 €. Gesehen bei www.pieper.de

Höchstleistung Die physikalische Sonnenpflege von 72k mit Artemisia kann täglich verwendet werden (LSF 30, PA+++, Blaufilter), auch bei empfindlicher Haut. Sorgt durch den dezenten Make-up-Effekt für einen ebenmäßigen Teint, reflektiert das Sonnenlicht und kaschiert Rötungen und Fältchen. Wasser- und schweißbeständig. Wirkt sofort. 50 ml, 95 €. 72k.ch/de/sun/ TIPP: Der SPF bzw. LSF (Lichtschutzfaktor) schützt vor UVB-Strahlen und Sonnenbrand. PA (Protection Grade of UVA) kennzeichnet den Schutz vor UVA-Strahlen, die Hautalterung und Pigmentflecken begünstigen können.

Tägliche Beauty-Routine

Moderne Sonnenpflege fühlt sich leicht an, zieht schnell ein und hinterlässt kaum noch weiße Rückstände. Neben klassischen Cremes erobern Seren, Sprays, Sticks und getönte Formeln die Regale. Viele Produkte verbinden UV-Schutz mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen und werden damit zum festen Bestandteil der täglichen Routine.

Fest steht: Die Sonne bleibt einer der schönsten Begleiter des Sommers. Wer ihre Strahlen bewusst genießt und die Haut konsequent schützt, muss sich nicht zwischen Lebensfreude und Pflege entscheiden. Heute geht beides ganz selbstverständlich Hand in Hand.

(Foto: shutterstock_Master1305)

Sonnenschutz Body

Ob am Strand, auf dem Fahrrad oder beim Sport unter freiem Himmel – die Haut am Körper hat je nach Situation unterschiedliche Ansprüche.

Für entspannte Stunden am Wasser eignen sich wasserfeste Texturen, die auch nach dem Sprung ins Meer zuverlässig schützen. Wer aktiv unterwegs ist, greift besser zu leichten Lotionen oder Sprays, die sich schnell auftragen lassen und auf der Haut kaum spürbar sind – ein Vorteil, wenn Sand an den Beinen klebt. Einige Formeln sorgen zusätzlich für einen angenehm kühlenden Effekt. Da Schweiß den Schutzfilm auf der Haut beeinträchtigen kann, sollte regelmäßig nachgecremt werden.

Atmungsaktiv Die sanfte Expert Sun Protector Lotion Sensitive SPF 50+ wurde von Shiseido speziell für empfindliche und Kinderhaut ab sechs Monaten entwickelt. Die pflegenden Inhaltsstoffe beruhigen, spenden intensive Feuchtigkeit und stärken die Hautbarriere. Die atmungsaktive Textur ist wasserbeständig, zieht schnell ein und hinterlässt ein schwereloses Hautgefühl ohne Weißfilm. 150 ml, 47 €. www.shiseido.de Für Aktive Perfekter Begleiter für die nächste Sportsession: Das transparente Sunspray SPF 50 zieht super schnell ein, ist wasserfest, schweißresistent und bewahrt mit organischen UV-A- und UV-B-Filtern vor Sonnenbrand. Ein Anti-Aging-Wirkstoff stärkt zudem die Hautbarriere und schützt vor lichtbedingter Hautalterung sowie Blue Light. 150 ml, 15,95 €. www.newkee.de

Ocean friendly

Nicht nur, wer Korallenriffe schützen möchte, sollte beim Kauf von Sonnenpflege genauer hinsehen. Einige Urlaubsdestinationen wie Hawaii, Palau oder bestimmte Nationalparks in Thailand haben Sonnenschutzmittel mit den UV-Filtern Oxybenzon und Octinoxat bereits verboten oder eingeschränkt. Viele Hersteller kennzeichnen ihre Produkte deshalb mit Hinweisen wie „reef friendly“, „ocean friendly“ oder „coral friendly“. Diese Siegel können eine Orientierung bieten, sind jedoch nicht einheitlich geregelt. Als vergleichsweise riffschonend gelten grundsätzlich Produkte mit mineralischen UV-Filtern. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe vor dem Kauf lohnt sich also unbedingt.

Beim Baden doppelt aufgepasst: Wasser reflektiert Sonnenstrahlen und verstärkt ihre Wirkung.

(Foto: shutterstock_Anton-Vierietin) Die schönsten Sommermomente

beginnen mit dem richtigen Schutz. Schutzfilm fürs Haar Kiernextrakt und Wiesenschaumkraut im Sun Care Hair Oil Serum von La Biosthétique umhüllen das Haar mit einem leichten und nicht fettenden Schutzfilm. Die Formel spendet Feuchtigkeit, hilft Haarbruch vorzubeugen und bleibt einfach im Haar. 100 ml, 24,50 €. www.labiosthetique.de

Warum muss man sich überhaupt vor der Sonne schützen?

Die Strahlen der Sonne haben ein breites Spektrum. Strahlen der Wellenlängen 290 bis 400 Nanometer werden als UV-Strahlen bezeichnet. Sie können Zellen und insbesondere deren empfindliche DNA schädigen. Da die Haut das erste Organ ist, auf das sie treffen, ist sie besonders gefährdet.

After Sun

Wenn Sie bemerken, dass Ihre Haut gerötet ist, sollten Sie sie sofort bedecken und aus der Sonne gehen. Eine Dusche oder feuchte Umschläge mit kühlem, aber nicht eiskaltem Wasser sorgen für Abkühlung. Der Körper benötigt außerdem viel Flüssigkeit. Getränke mit Zimmertemperatur sind dabei besser als eiskalte. Tragen Sie sanfte, leichte After Sun-Lotionen oder Gels auf, bevorzugt mit Aloe Vera, die der Haut viel Feuchtigkeit zuführen.

Frischekick aus dem Kühlschrank Die Korean Beauty Brand Mizon hat die Extra-Portion Feuchtigkeit in praktische Tuchmasken fürs Gesicht verpackt. Sensible Haut freut sich über die Joyful Time Essence Mask Aloe mit regenerativen und anti-inflammatorischen Eigenschaften. Für ölige und Mischhaut ist die Variante mit Gurke besonders geeignet, die dank adstringierender Eigenschaften auch Akne-anfälliger Haut guttut. Tipp: Für den besonderen Frischekick vor der Anwendung in den Kühlschrank legen. 23 ml, 2,99 €. www.miin-cosmetics.de Alleskönner Ob nach dem Sonnenbad oder als After Shave: Das Aloe Vera Gel mit dem Duft von zweierlei Minze kühlt und erfrischt Gesicht und Körper im Nu. Dünn aufgetragen, eignet es sich als Grundlage für die tägliche Pflege. Als SOS-Helfer beruhigt es zudem gestresste Haut. 200 ml, 71 €. www.lignestbarth.com

Was unterscheidet UV-A- und UV-B-Strahlen von Blaulicht?

UV-A, UV-B oder Blaulicht – die Begriffe begegnen uns auf fast jeder Sonnenpflege. Doch was steckt eigentlich dahinter? UV-B-Strahlen dringen vor allem in die oberste Hautschicht ein und sind die Hauptursache für Sonnenbrand. UV-A-Strahlen gelangen deutlich tiefer in die Haut. Dort können sie die Bildung von Falten begünstigen, die Hautelastizität beeinträchtigen und langfristig ebenfalls Schäden verursachen. Blaulicht, auch HEV-Licht genannt, stammt nicht nur von Smartphones, Tablets oder Bildschirmen, sondern auch von der Sonne. Es steht im Verdacht, oxidativen Stress in den Hautzellen zu fördern und Pigmentflecken zu begünstigen. Moderne Sonnenschutzprodukte bieten deshalb oft mehr als klassischen UV-Schutz: Sie berücksichtigen zunehmend auch die Auswirkungen von Blaulicht und helfen, die Haut umfassender vor lichtbedingten Belastungen zu bewahren.

Aufmacherbild: shutterstock_Master1305

Ausführliche Hautpflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.