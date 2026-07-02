Der Start der neuen Audio-Storytelling-Initiative schenkt Kindern im Gemelli Universitätskrankenhaus in Rom Trost und Fantasie und soll das Wohlbefinden unterstützen.

Das Projekt vereint international bekannte Stimmen aus beliebten Animationsfilmen. So erzählen u.a. Andy Garcia, Matthew McConaughey oder Winston Duke zehn zeitlose Geschichten in englischer Sprache. Die italienischsprachige Sammlung vereint die ikonischen Stimmen hinter Figuren wie Winnie Puuh, Peppa Wutz, Esel (Shrek), Jago (Aladdin), Kermit der Frosch und Mufasa (Der König der Löwen) und vermittelt jungen Zuhörerinnen und Zuhörern Vertrautheit und Geborgenheit. Die Audio-Reihe umfasst einige der beliebtesten Fabeln Äsops, darunter „Der Fuchs und die Trauben“ sowie „Die Ameise und die Heuschrecke“.

Ausgehend vom universellen Ritual der Gute-Nach-Geschichte möchte die Initiative in einem klinischen Umfeld ein Gefühl von Zuhause und Alltag schaffen und so dazu beitragen, Ängste und emotionale Belastungen zu reduzieren.

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