Frische Impulse für den Fachhandel – Die WIR-FÜR-SIE begeistert mit der Erlebniskampagne „Beauty-Wochen“ 

Unter das Leitmotto „Schönheit pur!“ hatte die Parfümeriekooperation WIR-FÜR-SIE ihre jüngste Beauty-Wochen Exklusiv-Kampagne gestellt. Dieses Jahr fanden die Beauty-Wochen vor dem Muttertag bereits zum zwölften Mal statt.

Das Konzept setzt vor allem auf den Erlebnisfaktor und ist eine gelungene Symbiose aus maßgeschneiderten Verwöhn-Momenten vor Ort und einer cleveren, kanalübergreifenden Marketingstrategie. Denn in Zeiten von Reizüberflutung und Online-Dauerpräsenz stellt sich für den stationären Handel eine zentrale Frage: Wie begeistert man Kundinnen und Kunden heute für den lokalen Einkauf im Geschäft – besonders vor wichtigen Geschenkanlässen? Dafür lieferte die WIR-FÜR-SIE einen erfolgreichen Masterplan.

Kundennähe als Erfolgsgeheimnis

Seit dem Startschuss der Aktionsreihe im Jahr 2014 hat sich das Event zu einer echten Institution entwickelt. Auch in der jüngsten Kampagne wurde deutlich, dass der persönliche Kontakt auf Augenhöhe im Handel den entscheidenden Unterschied machen. Das Herzstück der Promotion bildeten exklusive Service-Angebote vor Ort in den Parfümerien: Das Zusammenstellen einer ganz persönlichen Duft-Garderobe, individuelle Hautbildanalysen, professionelle Make-up-Tipps und kleine Auszeiten vom Alltag bescherten den Kunden nicht nur die perfekte Inspiration für sich selbst oder ein passendes Muttertags- oder Vatertagsgeschenk, sondern auch eine bleibende positive Erinnerung des Geschäfts.

Ganzheitliches Marketing: Perfekt verzahnt auf allen Kanälen

Um die Kampagne reichweitenstark zu inszenieren, stellte die Zentrale den Mitgliedsparfümerien ein facettenreiches Werbepaket zur Verfügung, das durch seinen gelungenen Mix punktete.

Stationäre Aktivierung: Über Zeitungsbeilagen und ein hochwertiges Print-Mailing wurden Stamm- und Neukunden ins Geschäft eingeladen, eine stimmungsvolle POS-Dekoration und das große Gewinnspiel bildeten die Kulisse vor Ort.

Über Zeitungsbeilagen und ein hochwertiges Print-Mailing wurden Stamm- und Neukunden ins Geschäft eingeladen, eine stimmungsvolle POS-Dekoration und das große Gewinnspiel bildeten die Kulisse vor Ort. Digitale Verlängerung: Begleitende Social-Media-Kampagnen, e-Paper-Prospekte, zielgerichtetes Online-Marketing und maßgeschneiderte Newsletter sorgten für Reichweite in den digitalen Medien.

„Die modernen Kunden agieren hybrid: Sie schätzen die digitale Flexibilität, sehnen sich im Laden aber auch nach spürbaren Emotionen, echter Expertise und menschlicher Begegnung. Genau hier setzen wir an. Unsere Aktionswochen bieten den Parfümerien die perfekte Bühne, um mit Atmosphäre und erstklassigem Service zu glänzen. Dank des crossmedialen Marketing-Mixes erzielen wir damit v.a. im stationären Geschäft deutlich messbare Erfolge.“ Ester Caba Vela, WIR-FÜR-SIE

Wer Erlebnisse schafft, behauptet sich am Markt

Die jüngste Beauty-Wochen-Promotion der WIR-FÜR-SIE hat einmal mehr bewiesen, wie man dem inhabergeführten Fachhandel wirksame Wachstumsimpulse liefert. Das Fazit ist eindeutig: Ein durchdachtes Wohlfühlkonzept schlägt den reinen Preiskampf – gerade in einem dynamischen Marktumfeld. Der Blick geht nun nach vorn: Bereits für Ende September steht das nächste saisonale Highlight in den Startlöchern. Dann lädt die Kooperation unter dem Motto „Beauty-Highlights im Herbst“ zum nächsten exklusiven Store-Event.

www.wirfuersie.de

