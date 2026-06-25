Personalwechsel bei L’Oréal Luxe – Friederike Heine wird General Managerin, Hae-Su Kwon wechselt nach North Asia

Hae-Su Kwon, bisher für das Luxusbusiness in der DACH-Region zuständig, wechselt im Spätsommer zu L’Oréal North Asia Asia (China, Japan, Südkorea und Taiwan). Ihre Nachfolge tritt Friederike Heine an, die nach Düsseldorf zurückkehrt. Zuletzt war sie in gleicher Position in Benelux tätig.

„Als einer der dynamischsten Wachstumsmotoren von L‘Oréal vereint die Luxe Division ein Portfolio aus weltbekannten Premiummarken und setzt durch wegweisende Innovationen kontinuierlich neue Maßstäbe im Luxuskosmetikmarkt. Mit Friederike Heine gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für diesen hochspannenden Geschäftsbereich zurück“, so Jean-Christophe Letellier, CEO L’Oréal DACH. „Über zwei Jahrzehnte hinweg hat Friederike Heine in unseren dynamischsten Märkten bewiesen, wie man Marken transformiert und nachhaltiges Wachstum treibt. Herzlich willkommen im neuen Team an alter Wirkungsstätte – ich freue mich auf das nächste gemeinsame Erfolgskapitel!“



„Unser ganz besonderer Dank gilt Hae-Su Kwon, die wir in Düsseldorf sehr vermissen werden. Sie hat unsere Luxe-Division in der DACH-Region durch mutige strategische Entscheidungen, wegweisende Pionierarbeit im E-Commerce und einen beispiellosen Transformationswillen auf ein neues Erfolgsniveau gehoben“, kommentiert Jean-Christophe Letellier den Wechsel.

„Hae-Su Kwons Wechsel an die Spitze der Nordasien-Zone – einer der spannendsten und strategisch wichtigsten Regionen der L’Oréal Gruppe – ist ein eindrucksvoller Beleg für ihre Vision, ihre Erfolgsbilanz und ihre Fähigkeit, Spitzenleistungen voranzutreiben. Wir wünschen ihr von Herzen für den nächsten spannenden Karriereschritt nur das Beste!“