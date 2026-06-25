„Desert Sauna“, Wüstensauna, heißt die laut Guiness-Buch der Rekorde größte Sauna der Welt. Sie befindet sich in der Nähe von Verona/Italien, im Thermalpark Aquardens. Die 180 Quadratmeter große Sauna bietet Platz für bis zu 300 Gäste. Sie wurde als Bühne konzipiert und soll über das herkömmliche nordische Saunamodell hinausgehen. Dank einer Partnerschaft mit der Stiftung der Arena von Verona hält die große Oper Einzug ins Spa – durch exklusive Aufführungen, die zur Musik von Verdi und Bizet choreografiert und speziell auf die Saunagänge der Gäste abgestimmt sind. Gleichzeitig dient der Raum als Arena für große internationale Wettbewerbe. Entworfen wurde „Desert Sauna“ von der italienischen Architektin und Spa-Designerin Claudia Taiani. Das ausgeklügelte thermische System wird von einem zentralen Kontrollraum aus gesteuert und synchronisiert eine Panorama-LED-Wand, immersive Audioanlagen, theatralische Wassereffekte und ein spezielles Unterhaltungsbeleuchtungssystem. Die Oberflächen aus Hemlock- und Ayous-Holz sorgen für eine warme, elegante Atmosphäre. Das Projekt geht weit über die Rekord-Sauna hinaus und umfasst auf 385 Quadratmetern auch einen Lounge- und Entspannungsbereich. Die zeitgemäße Formensprache ist auf das Wüstenthema abgestimmt. Erd- und Rottöne, kombiniert mit der stilisierten Darstellung von Sanddünen durch ein LED-Streifenbeleuchtungssystem, rufen die Atmosphäre von Wüstenlandschaften hervor. www.aquardens.it