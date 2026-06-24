In nur zwei Monaten Bauzeit ist im Hotel Hochschober der erste Teil der See-Sauna-Erweiterung entstanden. Herzstück ist die neue Arena-Sauna, ein 70 Quadratmeter großer Bereich, wo bis zu 50 Gäste schwitzen und täglich verschiedene Aufgüsse genießen können. Neu ist zudem der Ruhe-Kokon mit Daybeds sowie die umgestaltete Liegewiese am Seeufer. 2027 soll ein Obergeschoss mit begrüntem Dach und Platz für weitere Ruheräume sowie eine Panorama-Sauna und ein 25 Quadratmeter großer Outdoor-Pool zum textilfreien Baden entstehen.

Aufmacherbild: WKM Sobian