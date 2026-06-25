Marriott International hat in Indien den 10.000. Beherbergungsbetrieb weltweit eröffnet – kurz vor dem 100. Jubiläum des Unternehmens. Das JW Marriott Ranthambore Resort & Spa befindet sich in Jamool Khera nahe dem Ranthambore-Nationalpark. Neben David Marriott, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Marriott International, nahm auch Rajeev Menon, gewählter Präsident für die Region Asien-Pazifik ohne China, an der Zeremonie teil. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende von Marriott International, Anthony Capuano, verwies auf die Anfänge Marriotts vor 99 Jahren als Root-Beer-Stand mit neun Sitzplätzen. Heute umfasst das Portfolio Objekte in 146 Ländern und Territorien. Marriott International betreibt im Luxussegment sieben Marken mit fast 700 Hotels in 74 Ländern und Territorien. Capuano: „Dass wir diesen Moment mit einem Haus der Marke JW Marriott markieren, hat eine besondere Bedeutung, da sie nach unserem Mitgründer J. Willard Marriott benannt ist. Gemeinsam mit Alice S. Marriott hat er ein Vermächtnis geprägt, das für Chancen, Service und Innovationskraft steht – und das wir heute weiterführen.“ Die neue Anlage in Indien bietet laut Unternehmen insgesamt 127 Unterkünfte in Form von privaten Villen, Zimmern und Suiten. Sie ist eingebettet in ein naturnahes Umfeld und bietet gastronomische Vielfalt mit lokalen Bezügen.

Aufmacherbild: Marriott International