steht seit November 2025 als General Manager an der Spitze des Falkensteiner Spa Resort Marienbad. Neben einer umfassenden Analyse der operativen Abläufe, der weiteren Schärfung der Positionierung des Resorts sowie der Entwicklung neuer Vertriebs- und Marketingmaßnahmen wurden in dieser Zeit Prozesse optimiert und Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Wirtschaftlichkeit eingeleitet. Nun will er „die Stärken des Hauses weiter ausbauen und unseren Gästen ein erstklassiges Gesundheits- und Urlaubserlebnis bieten.“ Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Hotellerie ist Peter Knoll eine profilierte Führungspersönlichkeit der Branche. Seine Ausbildung absolvierte er in Deutschland und schloss später ein MBA-Studium an der Reims Management School ab. Seine Karriere führte ihn durch renommierte Häuser und Hotelgruppen in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Führungspositionen bei Kempinski Hotels, Hilton Budapest, Danubius Hotels sowie im Mövenpick Balaland Resort am Balaton. Während seiner Laufbahn war Knoll maßgeblich an Hoteleröffnungen, Repositionierungen und Turnaround-Projekten beteiligt, u. a. der Neuausrichtung des Botaniq Castle of Tura in Ungarn oder der Wiedereröffnung des Hilton Budapest nach der Pandemie. Zuletzt übernahm er im Frühjahr 2025 interimistisch die Leitung des Falkensteiner Hotel Kronplatz, seit November 2025 steht er nun an der Spitze des Falkensteiner Spa Resort Marienbad. Sein Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Steigerung der Profitabilität des Resorts durch eine strategische Vertriebs- und Marketingausrichtung sowie ein effizientes Kostenmanagement.