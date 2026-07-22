Seit über einem Jahrzehnt markiert der Tag der Sauna einen festen Termin im Kalender der deutschen Wellnessbranche und bietet dem Saunapersonal Gelegenheit, Kreativität und Einfallsreichtum zu zeigen. 2026 steht die medienwirksame Aktion unter dem Leitmotiv „Sauna. Wurzeln bewahren, Neues gestalten!“ Passend dazu bietet der Deutsche Sauna-Bund in einem Leitfaden eine Fülle von Anregungen und Darstellungsmöglichkeiten. Der Tag der Sauna findet in diesem Jahr am 24. September statt. www.tagdersauna.de

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