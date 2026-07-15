Drei intensive Wettkampftage liegen hinter den Teilnehmern der Deutschen Aufgussmeisterschaft in den Badegärten Eibenstock im Erzgebirge. Bei hochsommerlichen Temperaturen traten die besten Aufgießer Deutschlands zunächst in Prefinals gegeneinander an. Aus dem Teilnehmerfeld qualifizierten sich schließlich sieben Einzelstarter sowie fünf Teams für die Finalrunde. Die Zuschauer erlebten eine große Bandbreite an Showaufgüssen: Persönliche und tief emotionale Inszenierungen wechselten sich mit humorvollen Darbietungen voller Charme und Augenzwinkern ab. Jede Performance brachte ihre ganz eigene Geschichte in die Aufgusskabine und zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig moderne Aufgusskultur sein kann.

Die Gewinner:

Single : 1. Lennart Kloß, 2. Farid Beu, 3. Andreas Lück

: 1. Lennart Kloß, 2. Farid Beu, 3. Andreas Lück Teams: 1. Kevin Reuschling & Franco Petrella, 2. Nicklas Schartau & Dominik Härtel, 3. Alexander Hoffmann & Kira Götze

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Aufmacherbild: Deutscher-Sauna-Bund