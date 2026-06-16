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Stadt-Parfümerie Pieper kehrt zurück

Von Redaktion
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Drei Personen blicken in die Kamera. Zwei Männer haben eine Frau in ihre Mitte genommen.
Gemeinsam stärker! Frank Haensel (Geschäftsführer beauty alliance), Johanna Schlurmann (Geschäftsführerin Stadt-Parfümerie Pieper) und Christian Lorenz (Geschäftsführer beauty alliance)

Die erfolgreiche Sanierung der Stadt Parfümerie Pieper schafft die Grundlage für eine Wiederaufnahme des Traditionsunternehmens als Gesellschafter in die beauty alliance.

Die Stadt-Parfümerie Pieper kehrt nach erfolgreichem Abschluss des Insolvenzverfahrens wieder in den Kreis der Gesellschafter der beauty alliance zurück. Nachdem die Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zugestimmt und das zuständige Gericht die Sanierung bestätigt hat, wurde die Restrukturierung des Traditionsunternehmens erfolgreich abgeschlossen.

Im Verlauf des Verfahrens war die beauty alliance als Gläubiger eng eingebunden und hat den erfolgreichen Weg der Eigenverwaltung aktiv unterstützt. Umso mehr freut sich die Kooperation darüber, dass die Stadt-Parfümerie Pieper unter neuer Eigentümer- und Gesellschafterstruktur wieder Teil des Netzwerks wird. Mit dem Unternehmen verbindet die beauty alliance eine langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Erfolgreiche Sanierung schafft Perspektiven Die beauty alliance gratuliert der Eigenverwaltung sowie allen Beteiligten, die in einer herausfordernden Situation maßgeblich zum Gelingen der Sanierung beigetragen haben, herzlich zum erfolgreichen Abschluss des Verfahrens. Die Fortführung des Unternehmens unter dem bekannten Namen und die weitgehende Sicherung der Arbeitsplätze sind ein positives Signal für die gesamte Branche. Besonders freut sich die beauty alliance auf die Vertiefung der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit der Familie Konckier und Johanna Schlurmann, die als neue Geschäftsführerin der Stadt-Parfümerie Pieper Verantwortung übernimmt. Mit der Familie Konckier und Johanna Schlurmann verbindet die Kooperation bereits heute eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft, in Verbindung mit den H.C. Parfümerien. „Mit der Rückkehr der Stadt-Parfümerie Pieper gewinnt unser Netzwerk einen langjährigen und geschätzten Partner zurück. Dass das Unternehmen erfolgreich neu aufgestellt werden konnte und die Arbeitsplätze weitgehend erhalten bleiben, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und ein wichtiges Signal für den inhabergeführten Parfümeriefachhandel. Auch die beauty alliance hat in diesem Kontext einen aktiven und wesentlichen Beitrag geleistet“, sagen Christian Lorenz und Frank Haensel, Geschäftsführer der beauty alliance.

Vertrauen als Basis für die Zukunft! Die enge Verbundenheit zwischen der Familie Konckier und der beauty alliance reicht bereits viele Jahre zurück. „Die beauty alliance begleitet mich und die H.C. Parfümerien bereits seit vielen Jahren als verlässlicher und starker Partner. Umso mehr freue ich mich darauf, diese erfolgreiche Zusammenarbeit nun auch mit der Stadt-Parfümerie Pieper fortzuführen. Gemeinsam mit der Familie Konckier wollen wir die traditionsreiche Marke Pieper weiterentwickeln und gleichzeitig von der Stärke und dem partnerschaftlichen Austausch innerhalb der beauty alliance profitieren“, betont Johanna Schlurmann, Geschäftsführerin der Stadt-Parfümerie Pieper.
www.beauty-alliance.de

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