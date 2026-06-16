Direkt gegenüber der Saarburg, eingebettet zwischen Weinbergen und den Flussschleifen, entsteht derzeit mit Terra Saar ein neues Resort, das Wein nicht nur servieren, sondern als Lebensgefühl erlebbar machen will. Im September 2026 eröffnet das Haus im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Luxemburg und denkt Architektur, Spa, Gastronomie und Gastfreundschaft konsequent um das Thema Wein. Entwickelt von der Vorreiter AG, gibt Terra Saar nun erstmals tiefere Einblicke in das Konzept. Das Resort umfasst 80 Zimmer im Haupthaus sowie 20 eigenständige Winzerhäuser und versteht sich nicht als klassisches Luxushotel, sondern als Ort, der aus der Region heraus entstanden ist – geprägt von Weinbau, Landschaft und den Geschichten der Saar. Reben sind Teil seiner Identität und ziehen sich als gestalterisches und atmosphärisches Element rund um das Resort. Die Architektur stammt aus der Feder von Matteo Thun und greift die römisch geprägte Geschichte der Region auf. Rundbögen, Naturstein, terrassierte Strukturen und erdige Materialien prägen das Ensemble, das sich harmonisch in die Weinlandschaft einfügt. Auch im Inneren setzt Terra Saar auf klare Linien, natürliche Materialien und eine ruhige, warme Farbwelt aus Grün-, Terrakotta- und Sandtönen. Auch der Spa-Bereich bildet einen zentralen Bestandteil des Konzepts. Die Kraft der Rebe wird bis in die Anwendungen hinein übersetzt. Zum Einsatz kommt unter anderem die Kosmetiklinie Vinoble, deren Wirkstoffe direkt aus dem Weinbau stammen. Hotel Managerin ist Anna Barbian, die das Projekt seit Beginn begleitet. www.terra-saar.com

Aufmacherbild: Matthias Ruppert Bauunternehmen