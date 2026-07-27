Einzigartige Erlebniswelt in der Parfümerie Edith Lücke

Seit 1976 verwirklicht Edith Lücke in ihrem Geschäft ihre Vorstellung von Schönheit. Auf über 600 Quadratmetern finden sich in einem denkmalgeschützten Kaufmannsgebäude im historischen Altstadtkern von Trier die angesehensten Marken der Parfumkunst, der pflegenden und der dekorativen Kosmetik.

„Von Beginn an folge ich meiner eigenen Stimme. Ich wollte nie eine Verkaufsfläche von der Stange, sondern immer einen Ort, an dem sich die Sinne entfalten und wahrer Luxus erlebbar wird“, erzählt Edith Lücke. Und genau das zieht die Kunden an, die zum Teil weite Wege auf sich nehmen. Jenseits der Hektik des Alltags können Sie in der Parfümerie Edith Lücke zur Ruhe kommen, Neues entdecken, staunen, schauen, riechen, fühlen. Eine sehr persönliche Beratung und echte Geheimtipps gibt es stets dazu.

Was auffällt, ist das bunt gemischte Publikum: Die Stammkunden, die schon viele Jahre regelmäßig vorbeikommen, bringen ganz selbstverständlich ihre Kinder oder Enkelkinder mit. Aber zahlreiche junge Kunden kommen auch allein oder mit Freunden. „Es ist großartig, dass es uns gelingt, die jungen Kunden ins Geschäft zu bringen und zu begeistern“, findet Edith Lücke. Und wie problemlos sich die Generationen hier treffen und oft auch fachsimpeln und austauschen, das ist bemerkenswert. „Das Wichtigste ist das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen“, findet Edith Lücke.

Von Anfang an hat sie sich klar positioniert: „Es gab noch nie Rabatte bei uns, wir machen kein Preismarketing. Aber unsere Kundschaft weiß, was sie stattdessen bei uns bekommt: Wertschätzung, die beste Auswahl an erlesenen Marken, eine absolut individuelle Beratung der Beauty und Duft Professionals und besten Service. Was auch sehr gut ankommt, sind die Kosmetikbehandlungen und die Schminkseminare in den schönen Räumlichkeiten über der Parfümerie. In sieben Kabinen werden die Kunden verwöhnt – ein unschätzbar wertvolles Kundenbindungstool, findet Edith Lücke.

Man glaubt es kaum, dass sie ihr Geschäft seit 50 Jahren führt und tatsächlich schon Mitte 70 ist. Jeden Tag ist Edith Lücke bis zu 12 Stunden lang in ihrem Geschäft, stets mit Blick auf alle Details. Ihr Name ist längst zur Marke gewor­den. Düfte, aber auch Pflegeprodukte oder Dekorative Kosmetik sind für sie keinesfalls nur Pro­dukte: „Was wir hier präsentieren und anbieten, hat auch immer mit Emo­tio­nen und Gefüh­len zu tun.“

Heute zählt Edith Lücke mit über 2000 Düf­ten zu den bedeu­tend­sten und bekann­te­sten inha­ber­ge­führ­ten Nischen­par­fü­me­rien Deutsch­lands. Doch auch Pflege und Dekorative Kosmetik sind wichtige Säu­len in ihrer Par­fü­me­rie – das mitt­ler­weile 24-köp­fi­ge Mitarbeiter-Team ebenfalls. „Ein gutes Team ist entscheidend“, sagt Edith Lücke. Viele Mit­ar­bei­tende sind schon seit Jahr­zehn­ten dabei. So wie auch viele Kun­din­nen und Kun­den, einige schon seit den Anfän­gen. Sie kom­men aus der gesam­ten Groß­re­gion und weit dar­über hin­aus – von Luxem­burg bis Köln, quer durch alle Alters­grup­pen, von 12 bis 102 Jah­ren. Jün­gere fin­den vor allem über soziale Medien wie Face­book oder Ins­ta­gram den Weg ins Geschäft, das auch von jun­gen Mit­ar­bei­ten­den geprägt wird. „Sie spre­chen die Spra­che der neuen Gene­ra­tion. Wer Luxus ver­kauft, muss sich küm­mern, sonst kauft der Kunde online.“

Die Leidenschaft und die Begeisterung für die schönen Dinge des Lebens sind bei Edith Lücke stets spürbar. Auf die Frage nach der Zukunft hat sie eine klare Ant­wort: „Ich möchte so lange wie mög­lich wei­ter­ma­chen.“

www.luecke-cosmetic.de