Unter dem Namen Taj Hessischer Hof Frankfurt ist das frühere Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main nach sechs Jahren wiedereröffnet worden. Es ist das erste Haus, das die indische Hotelmarke Indian Hotels Company Limited (IHCL) auf dem europäischen Festland betreibt. Das Grandhotel stand zuvor unter der Ägide der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen und war 2020 im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen worden. 2022 wurde es von der Hessischen Hausstiftung erworben, die es nun an IHCL verpachtet hat.

General Manager ist Albert Mayr. Das Taj Hessischer Hof verfügt über 126 Zimmer und neun Suiten, sieben davon mit einer Fläche von über 80 Quadratmetern, die Royal Presidential Suite mit 140 Quadratmetern. Für die Innenarchitektur zeichnete das Hamburger Büro JOI-Design verantwortlich. Dabei wurden bestehende Elemente wie Parkett oder Wandvertäfelungen restauriert und durch indische Elemente ergänzt. Im Wellnessbereich J Wellness Circle mit je zwei Saunen und Dampfbädern werden Anwendungen mit ayurvedischen Einflüssen angeboten. www.taj-hessischer-hof.com