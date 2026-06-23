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Seoul in Düsseldorf

Von Redaktion
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Eine junge Frau asiatischen Aussehehns hält ein Fläschchen mit Serum in der Hand.

Beauty of Joseon hat im Douglas Pop-up Café in Düsseldorf einen kuratierten Pop-up-Store eröffnet. Dieser markiert den Schritt vom viralen Social-Media-Feed zum Flagship-Store. Noch bis 4. Juli 2026 können Interessierte jeweils von Donnerstag bis Samstag die K-Beauty-Produkte entdecken.

Bei Beauty of Joseon aus Korea bilden Reis, Ginseng und grüner Tee den Kern jeder Formel – weiterentwickelt durch die Expertise der K-Beauty. Das Pop-up-Konzept „One Summer Day in Seoul“ verwandelt das Universum der Pflegemarke in ein vielschichtiges Erlebnis. Besucher erhalten am Eingang eine Bordkarte und durchlaufen fünf kuratierte Bereiche: An der DIY-Station gestalten sie mit BOJ-Stempeln ihren eigenen koreanischen Fächer.

An der Skincare-Station stehen alle sechs Produkte der BOJ-Sommerroutine zum Testen bereit: Glow Replenishing Rice Milk, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, gefolgt vom Glow Serum, Revive Eye Serum und das Under Eye Patch sowie dem Revive Firming Moisturizer.  Den Abschluss bildet Relief Sun, der weltweite Bestseller der Marke, der UV-Schutz mit Hautpflege kombiniert.

Der Seoul Glow Photo Spot bietet Fotos vor einer von Seoul inspirierten Kulisse. Besucher können im interaktiven Spiel „Catch the BOJ Glow“ Preise gewinnen und in der Café-Zone Rice Milk Latte und Honey Ginseng Tea genießen.

Douglas Pop-up Café, Ackerstaße 151, 40233 Düsseldorf.

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