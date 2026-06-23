Ressourcenschonen beim Duschen wird oft als Verzicht auf Komfort wahrgenommen. Wer keine Kompromisse eingehen möchte, findet in Grohe AquaBooster eine Antwort. Die neue, leistungsstarke Technologie ermöglicht den Booster-Strahl – ein kraftvolles, belebendes Erlebnis bei gleichzeitig reduziertem Durchfluss. Dank des integrierten Durchflussbegrenzers sollen Wasserkosten um bis zu 125 Euro, Energiekosten um bis zu 271 Euro pro Jahr gesenkt werden können. Die AquaBooster Technologie versetzt das Wasser in der Handbrause in extrem schnelle Schwingung. Eine intelligente Mechanik verteilt es dabei auf zwei separate Kammern und bündelt den Druck über gezielt angeordnete Düsen. Die Handbrause Vitalio Joy+ 120 mit AquaBooster Technologie verfügt über eine großzügige 120-mm-Brausefläche und bietet insgesamt drei Strahlarten: den belebenden Booster, den sanften Rain und den massierenden Jet. Dank Ein Schalter auf der Rückseite der Handbrause passt den Wasserstrahl an die jeweiligen Bedürfnisse an. Vitalio Joy+ 120 ist flexibel als einzelne Handbrause, als Set mit Wandhalterung oder als komplette Brausegarnitur erhältlich. Für die individuelle Gestaltung steht eine Farbpalette zur Auswahl – von Supersteel über elegante, gebürstete Varianten bis hin zu modernem Matt Black. www.grohe.com