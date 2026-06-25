ist neuer General Manager des Strandhotel Ahlbeck im Ostseebad Heringsdorf. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie und Gastronomie und hat eine profunde Expertise in Hotel Operations, Food & Beverage Management, Business Development und Führung. Verschiedene leitende Positionen führten ihn zu Häusern verschiedener Marken und Betreibern wie Kempinski Hotels, dem Grand Hotel Heiligendamm und den Privathotels Dr. Lohbeck. Zuletzt war er stellvertretender Hoteldirektor auf Rügen. Das Strandhotel Ahlbeck mit Mitglied von Radisson Individuals und wird von 1912 Hotels betrieben. Oliver Barda schätzt das Haus für seine einzigartige Lage, gute Reputation und sein Potenzial. Auf diesen Grundlagen möchte er außergewöhnliche Gästeerlebnisse schaffen und das Hotel als eine der führenden Destinationen an der Ostseeküste weiterentwickeln.