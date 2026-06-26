Nur ein paar Meter trennen das Adults-Only-Haus an der Usedomer Promenade vom Wasser. Doch wer im Spa Ruhe sucht, fühlt sich in eine ganz andere Welt versetzt. Dass es hier so entspannt zugeht, ist der jungen Chefin zu verdanken, die unbedingt ans Meer wollte.

So viel vorweg: Bei diesem Spa-Test im Februar herrschte Ausnahmesituation an der Ostseeküste. Tagelanger Frost hatte das Wasser gefrieren lassen – Eisschollen türmten sich, das Meer war gefroren. Und statt des üblichen Rauschens der Wellen: absolute Stille. Ein Naturschauspiel! Mit spiegelglatten Wegen allerdings … Wie gut, wenn man da nicht raus muss – und dafür ein temporäres, gemütliches Heim hat. So wie das Strandhotel Ostende. Schon um 1900 galt es als eine der exklusivsten Adresse der Sommerinsel Usedom.

Seit 2021 leitet Veronika Glöckner als Direktorin die Geschicke. Und empfängt hier heute Gäste, die die Anreise aus Bayern, Österreich oder der Schweiz nicht scheuen. „Vielleicht sind wir ja nicht ganz typisch für Usedom“, sagt die Chefin augenzwinkernd. Sie kommt aus München, ist Jahrgang 1988 und wollte „immer schon ans Meer“. Jetzt verbindet sie Traum und Beruf: ein perfekter Mix. Aber was heißt das nun? Kein klassisches Ferienhotel für Strandurlauber soll das Ostende sein – sondern gehobenen Komfort liefern. Mit exquisiter Küche, Wellness mit Sauna und Massage im feinen Spa. Und im Sommer rauscht das Meer.

Das Leben auf der Insel Usedom hat

seinen ganz eigenen Rhythmus – und Charme.

Frischekur für den Klassiker

Erst 2023 hat das Haus nach umfangreicher Sanierung wieder geöffnet. Die 30 Zimmer sind lässig-modern eingerichtet, vieles funktioniert digital. Und doch: Es geht nicht ohne den persönlichen Service – und viel Herzblut. „Das Leben auf der Insel Usedom hat seinen ganz eigenen Rhythmus“, sagt Veronika Glöckner. Sie will Einheimische und Gäste auch in Zukunft mit neuen Ideen überraschen. „Stillstand? Den gibt es bei uns nicht.“

(Foto: KasiaPhotography) (Foto: PaulGerdes) (Foto: jacqueline illemann)

Wo sehe ich die Ostsee am besten?

Lodgia beziehungsweise Junior Suite (je 48 Quadratmeter) oder Doppelzimmer mit Meerblick (26 Quadratmeter) wählen – hier ist die Aussicht der Hit. Wer es exklusiv mag: Die Penthouse Suite (87 Quadratmeter) unterm Dach liefert Rundumblick vom Wasser bis übers Land. Und ist auch sonst an Luxus im Haus nicht zu überbieten. In den ausgebauten Gauben residiert es sich wie in einer herrschaftlichen Loge. Schon beim Wachwerden reicht der Blick vom Boxspringbett direkt aufs Meer. Im Winter knistert der Kamin – herrlich!

Wie sind die Zimmer ausgestattet?

Modern und elegant im nordischen Design mit ruhigen Pastelltönen und Naturmaterialien. Das Ostende legt Wert auf hochwertige Ausstattung mit Sinn für kleine, nützliche Details – ein eingebautes Miniradio im Badezimmer etwa. Geschlafen wird in Betten aus der Schramm Manufaktur. Wer ausruht, nutzt Sessel von Fritz Hansen. Und falls doch mal am Schreibtisch gearbeitet werden soll, gibt es schicke Stühle von Freifrau aus Lemgo.

Finde ich als Veganer Auswahl?

Klar, ist Fisch Trumpf – denn der hat einen kurzen Weg bis auf den Teller. Doch das Küchenteam, welches auch das Frühstück serviert, ist flexibel. Chef Anthony Gulben-Gehm liebt es ebenso klassisch wie verspielt – und zaubert einen Mix aus modern interpretierter französischer Küche mit regionalem Touch. Wer ganz ohne Fleisch genießen möchte, bekommt das auf Wunsch.

Adults only: Aber was, wenn ich mit Kindern Urlaub machen möchte?

Das Ostende sieht sich als Erwachsenenhotel, in dem Gäste einen Ort der Ruhe für ungestörte Entspannung finden sollen. Kinder ab 12 Jahren sind herzlich willkommen. Doch abgehalten werden soll deshalb niemand von einem Urlaub auf Usedom. Deswegen wird eng mit Partnerhotels zusammenarbeitet. Zum Beispiel mit dem Familienhotel Seeklause in Trassenheide, das von einer hoteleigenen Pirateninsel bis hin zu liebevoller Kinderanimation bis ins kleinste Detail für Kinder konzipiert ist.

Entspannt am Meer

Loslassen und zur Ruhe kommen: Das gilt für Gäste im Strandhotel Ostende als Maxime – und somit auch im Spa, von dem es an der Rezeption mit Fahrstuhl oder über eine kurze Treppe nach unten geht. Das gesamte Souterrain ist in eine Oase für Körper und Seele umgebaut worden. Auf der einen Seite findet sich eine Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine von Physiotherm. Ganz kuschelig geht es von dort in den Ruheraum mit Teebar, Lesestoff und beheizten Liegen – absolute Ruhe, nur ein paar Meter entfernt von der quirligen Strandpromenade Ahlbecks. Wer Lust auf Yoga hat, findet nebenan regelmäßig Kurse. Oder kann an Kraftgeräten trainieren. Bei den Treatments wird ganz passend zur nahen Ostsee auf das Naturkosmetiklabel „La Mer Cosmetics“ gesetzt – Pflege mit Meeresschlick-Extrakt, der der Haut intensiv Feuchtigkeit spendet. SPA-inside-Autor Jens Korch nutzt das frostige Ostsee-Wetter im kuscheligen Spa

(Foto: KasiaPhotography) Strandhotel Ostende Heringsdorf Das Haus liegt an der Dünenstraße in Ahlbeck, einem Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf. Von Berlin aus sind es mit dem Auto 250 Kilometer, die in knapp drei Stunden zu schaffen sind. Per Zug aus der Hauptstadt: erst mit dem ICE, dann mit der Usedomer Bäderbahn direkt bis Ahlbeck. www.strandhotel-ostende.de

Paket „Aktiv und fit“: mit Leihfahrrad und Lunchpaket die Insel erkunden, danach Beinmassage. Drei Nächte im Doppelzimmer ab 330 Euro/Person.

Aufmacherbild: KasiaPhotography

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