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Inspiriert von duftenden Blüten, exotischen Früchten und der Leichtigkeit der Karibik steht Ligne St Barth seit über 40 Jahren für luxuriöse Pflege mit besonderer Herkunft. Auf der Insel Saint-Barthélemy entwickelt, vereint die Marke traditionelles Wissen der tropischen Pflanzenheilkunde mit moderner Forschung. Das Ergebnis sind hochwertige Öle, Gels und Cremes, die Wirksamkeit und sinnliches Wohlbefinden auf einzigartige Weise verbinden.

Ein Spa-Erlebnis wie eine Reise in die Karibik

Die Spa-Philosophie von Ligne St Barth lädt zu einer immersiven Auszeit ein, inspiriert von der tropischen Natur und dem Rhythmus der Karibik.

Exklusive Rituale des Spa-Konzepts der Marke vereinen hochwertige Produkte, authentische Wirkstoffe und wohltuende Anwendungen zu einem ganzheitlichen Erlebnis für Körper und Sinne. Seit Jahrzehnten ist Ligne St Barth in renommierten Wellness-Destinationen weltweit zu Hause und steht für luxuriöse Spa-Momente mit nachhaltigem Wohlfühlfaktor.

Avocado Öl – Ein Elixier für Haut und Haar

Das Avocado Öl zählt zu den ikonischen Klassikern von Ligne St Barth und ist zugleich ein fester Bestandteil ausgewählter Spa-Rituale der Marke. Aus der ersten Kaltpressung reifer Avocados gewonnen und mit dem Duft der Tiaré-Blüte veredelt, pflegt es Haut und Haar intensiv. Seine reichhaltige Formel spendet Feuchtigkeit, unterstützt die Hautelastizität und entfaltet insbesondere bei Massagen und verwöhnenden Körperbehandlungen ihre wohltuende Wirkung.

Aloe Vera Gel – Feuchtigkeit, Frische und Wohlbefinden