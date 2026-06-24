Die Zukunft der unabhängigen Hotellerie können die Teilnehmer der Independent Hotel Show Munich 2026 vom 16. bis 17. September 2026 gestalten. Dann kommen Hoteliers, Designer, Lieferanten und Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum im MOC München zusammen, um zu netzwerken, sich inspirieren zu lassen und die Themen zu diskutieren, die die Branche bewegen. Über 150 Aussteller präsentieren neue Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für unabhängige Hotels. Parallel dazu finden auf vier Bühnen zahlreiche Keynotes, C-Level-Panels und praxisnahe Sessions mit führenden Branchen-Insidern statt. Keynote-Speaker ist Matthias Winkler, CEO der Sacher Hotels, der der Frage nachgehen wird, wie man eine traditionsreiche Marke so führt, dass sie ihre Identität bewahrt und trotzdem zukunftsfähig bleibt. Höhepunkt des Branchen-Events ist die feierliche Verleihung der Independent Hotel Show Awards 2026, die herausragende Leistungen der Branche würdigen. Die Registrierung hat bereits begonnen. www.independenthotels.de

Aufmacherbild: Julian-Hartwig