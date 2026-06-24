Alleinreisende sind eine wachsende, aber häufig vernachlässigte Zielgruppe. Dabei bieten sie großes Potenzial für die Wellnesshotellerie. Es bedeutet keine Rieseninvestition, sein Haus für Singles oder Solo-Urlauber attraktiv zu machen. Aber viel Mehrwert für Sie als Hotelier: Denn wenn sie sich wahr- und ernstgenommen fühlen, sind Alleinreisende treue Gäste, die gerne wiederkommen und Ihr Hotel weiterempfehlen.

Wählen Sie im Restaurant für Singles Tische, die attraktiv, aber nicht im Rampenlicht sind, zum Beispiel am Fenster oder auf der Terrasse. (Foto: iStock__molishka1988) Während Wellnesshotels mit immer differenzierteren Angeboten auf die Individualisierung der Gesellschaft reagieren, wird eine Zielgruppe dabei häufig vernachlässigt: Alleinreisende. Dabei lebt in Deutschland eine wachsende Zahl an Personen alleine. Rund 17 Millionen Menschen sind amtlich erfasst, Tendenz steigend. Rechnet man noch die Singles hinzu, die nicht alleine wohnen, sondern z. B. in einer WG, kommt man aktuell auf geschätzte 20 Millionen. Außerdem werden Solo-Reisen immer beliebter, auch wenn man Partnerin oder Partner hat. Das belegen nicht nur über 900.000 entsprechende Beiträge auf TikTok und den sozialen Medien. Auch die jüngsten Zahlen, die der Reiseveranstalter TUI ermittelt hat, sprechen für sich. Demnach haben 40 Prozent der Frauen in Deutschland bereits Erfahrung mit dem Alleinreisen gesammelt. 29,5 Prozent von ihnen würden es wieder tun, insbesondere Frauen im Alter von 25 bis 44. Ein großes Potenzial, das die Wellnesshotellerie nicht ungenutzt lassen sollte.

Spezialisierte Wellnesshotels bringen Gleichgesinnte zusammen

Was von Influencern glamourös dargestellt wird, sieht in der Realität meist anders aus. Aufschläge für Einzelzimmer, Katzentische im Restaurant, dafür attraktive Packages für Paare oder auch Freundinnen-Gespanne: Als Single kommt man sich in der Hotellerie schnell benachteiligt vor. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Alleinreisende gezielt anzusprechen. Man muss sich nicht gleich komplett auf Singles spezialisieren. Wobei auch das eine Option ist, wie das Aviva Make Friends im österreichischen Mühlviertel zeigt. Dort können sich seit Jahren ausschließlich Alleinreisende einbuchen, das Haus ist diesbezüglich ein absoluter Vorreiter. Die 1,60 m breiten Betten in den Einzelzimmern versprechen besonderen Komfort, und Katzentische sucht man hier vergebens. Stattdessen wird zu festen Zeiten an großen Kommunikationstischen gegessen, und auch das vielseitige Aktiv-Programm und die launigen Events sind darauf ausgerichtet, Gleichgesinnte zusammenzubringen und das Miteinander zu fördern. Dabei geht es nicht um Paarvermittlung, wie Verena Stöbich, Marketing-Profi des Hauses, erklärt. „Es geht darum, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und neue Freunde kennenzulernen.“ Das Konzept kommt bei den Gästen gut an: „Sie loben besonders die lockere, offene Atmopshäre und fühlen sich schnell integriert.“

Faire Preisgestaltung, attraktive Einzelzimmer

Doch wie lockt man Alleinreisende in sein Haus, ohne sich gleich auf sie zu spezialisieren? Fangen Sie bei den Zimmern an! Neben einer fairen Preisgestaltung, bei der sich Singles nicht sofort benachteiligt fühlen, sollten auch die Zimmer selbst nicht nach Abschiebegleis aussehen. Sondern geräumig und so hell und komfortabel wie die Doppelzimmer auch. Gegen etwas weniger Fläche haben allein reisende Gäste gewiss nichts einzuwenden. Gegen den Eindruck, dass die stylishe Neugestaltung an den Einzelzimmern vorübergegangen ist, schon. Das Océano Health Spa Hotel auf Teneriffa ist seit Jahren sehr beliebt bei Solo-Reisenden, obwohl es nicht auf die Zielgruppe spezialisiert ist. Dort haben alle Einzelzimmer Meerblick, und im Restaurant gibt es ausgewählte Tische, an denen Alleinreisende das Abendessen gemeinsam genießen können. Apropos: Katzentische in dunklen, unattraktiven Ecken oder an zugigen, unruhigen Durchgängen sollten grundsätzlich keinem Gast zugemutet werden. Als Single fühlt man sich dort erst recht abgeschoben. Umgekehrt empfinden Alleinreisende mitten im Raum, zwischen Tischen mit Paaren und Gruppen, häufig Unbehagen, weil sie fürchten aufzufallen. Wählen Sie für Singles Tische, die attraktiv, aber nicht im Rampenlicht sind, zum Beispiel am Fenster. Und von denen aus sie den Raum überblicken können. In Bistros ist auch die Bartheke eine gute Option.

Eine größere Investition, die sich lohnt, ist die Einrichtung eines Ladies Spa. Schließlich ist ein Großteil der Alleinreisenden in Wellnesshotels weiblich. Aber auch viele Frauen, die mit Partner oder Familie da sind, genießen die erholsamen Stunden im Kreis von Menschen des eigenen Geschlechts aus verschiedenen Gründen. Auch für Gäste aus dem Ausland ist etwa das textillose Saunieren oftmals eher ungewohnt. Mit einem Ladies Spa schlagen Sie also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Gesundes Essen auf Hauben-Niveau ist Teil des medizinischen Programms Meno Classic im Mayrlife Health Resort. (Foto: Michael Koenigshofer) Das Océano Health Spa Hotel auf Teneriffa ist beliebt bei Alleinreisenden, unter anderem wegen der attraktiven Einzelzimmer mit Meerblick. (Foto: Peter Aldag)

Das Aviva Make Friends hat sich explizit auf Singles ausgerichtet und bringt sie in einem zwanglosen, geselligen Rahmen zusammen. (Foto: OberoesterreichTourismusGmbH/MartinFickert)

Softsauna, finnische Sauna und Dampfbad gehören zum Angebot des Ladies Sauna & Relax Bereichs des 5-Sterne-Hotels Das Kranzbach bei Garmisch-Partenkirchen. (Foto: Peter Koren) Beim Soul Craft Retreat im Biohotel Der Daberer in Kärnten stehen Kreativ-Workshops wie Aquarell Lettering oder Keramik im Mittelpunkt. (Foto: Marina Hobmaier)

Retreats und Packages für Alleinreisende

Ein weiteres Angebot nicht nur, sondern auch für Solo-Reisende sind attraktive Retreats. Hier fühlen sich gerade Menschen, die allein urlauben, gut aufgehoben. Denn das Programm schafft einen Rahmen und macht es leichter, nette Kontakte zu knüpfen – aufgrund der verschiedenen Inhalte auch unter Gleichgesinnten. Passen Sie die Angebote an die Infrastruktur und das Konzept Ihres Hauses an. Sie müssen nicht zwangsläufig mit einer besonderen Ausstattung oder räumlichen Möglichkeiten verbunden sein. Das Chesa Monte in Tirol bietet Kurse in Sticken oder Stricken an. Im Biohotel Der Daberer in Kärnten werden im Rahmen des Soul Craft Retreats Kreativ-Workshops von Aquarell Lettering über Keramik bis zu Fermentation angeboten. Mentale Stärke und innere Stabilität werden im Hotel Ansitz Plantiz in Meran vermittelt. Bei einwöchigen Energy Reset Retreats bekommen die Teilnehmer Impulse, neue Perspektiven und außerdem konkrete Werkzeuge von erfahrenen Coaches an die Hand. Immer mehr Angebote sind auch explizit auf Frauen ausgerichtet, wie etwa das medizinische Programm Meno Classic des Mayrlife Health Resort am Altausee, das Frauen auf ihrem Weg durch die Menopause unterstützt.

Schnüren Sie außerdem Pakete. Das können jährliche Single Deals mit Rabatten auf den Doppelzimmerpreis sein, wie in der Seevilla am Wolfgangsee, oder andere Packages, die für Alleinreisende attraktiv sind und kleine Extras beinhalten. Eben so, wie Sie es auch bei Paaren oder Familien handhaben. Das weckt das gute Gefühl, als Single oder Alleinreisende(r) wahr- und ernstgenommen zu wurden. Und ist vielleicht der Türöffner zu einer wachsenden, lukrativen Zielgruppe.

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