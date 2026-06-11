Beeindruckende Präsentationen bei der Esxence 2026

Mehr als 20 000 Besucher aus aller Welt waren vom 3. bis 6. Juni zur Esxence – The Art Perfumery Event nach Mailand gekommen, um die Duft-Kollektionen von mehr als 400 Brands zu erleben. Das Motto „Sensing The World“ unterstrich die Bedeutung des Riechens als Brücke zwischen Erinnerung und Emotion.

„Anlässlich unserer 16. Edition können wir mit Stolz sagen: Jedes Jahr wächst die Zahl der Markteinführungen durch neue Qualitätsmarken aus allen Teilen der Welt weiter“, so Maurizio Cavezzali, Co-founder of Esxence and CEO of Equipe Exibit. „Von 70 Marken bei der ersten Ausgabe sind wir 2026 bei über 400 Marken aus 40 Ländern – die Leidenschaft, die uns auszeichnet, ist ungebrochen.“

Dank der erfolgreichen Partnerschaft mit BolognaFiere Cosmoprof konnten in den letzten Jahren bedeutende internationale Projekte realisiert werden.

„Mit Begeisterung und Professionalität hat das Esxence-Team daran gearbeitet, Ausstellern und Fachleuten der Branche effektive Tools und exklusive Inhalte zur Verfügung zu stellen“, betont Enrico Zannini, Generaldirektor von BolognaFiere Cosmoprof. Die sinnliche Duftreise soll nicht bei der Messe enden! „Sie zielt darauf ab, die Art Perfumery das ganze Jahr über zu fördern – mit Networking-Initiativen und Werbeaktivitäten in den Märkten mit dem höchsten Wachstumspotenzial, um eine starke und klar definierte Positionierung sicherzustellen.“

„Das Interesse an der Artistic Perfumery, das wir im Laufe der Jahre beobachtet haben, nimmt deutlich zu“, so Silvio Levi, Co-founder of Esxence and President of the Esxence Technical Committee. Wir müssen uns heute mit ganz anderen Dynamiken und wirtschaftlichen Interessen auseinandersetzen. „Tausende von Düften werden jedes Jahr auf den Markt gebracht, Hunderte neuer Marken, neue Akteure treten auf den Plan und neue Marketingdynamiken entstehen, wobei multinationale Konzerne und Investmentgruppen der Übernahme aufstrebender Nischenlabels immer mehr Aufmerksamkeit schenken.“

Diese große Bandbreite der Artistic Perfumery war bei der Esxence 2026 sichtbar und erlebbar. Von leise bis laut, von traditionellen Marken, die auf eine lange Heritage setzen können und nun auf neue Art und Weise inszeniert werden, bis zu hot brands, die durch Social Media bekannt und begehrt wurden … bei der Esxence 2026 kamen alle Fragrance Lovers auf ihre Kosten.

108 Brands feierten ihr Debut und waren erstmals mit dabei. In den großzügigen Messehallen (20 000 Quadratmeter, 3000 qm mehr als 2025!) war genügend Platz und Raum, um in die jeweiligen Duftwelten einzutauchen und seine Favoriten zu finden.

Etliche Highlights bot auch der Eventskalender mit 26 Vorträgen, Interviews und Panels, der in Zusammenarbeit mit essencional.com entwickelt wurde. Über 60 internationale Referenten zeigten einen umfassenden Überblick über die aktuell wichtigen Themen, wie Neurowissenschaften und künstliche Intelligenz, die strategische Rolle von TikTok, das Wachstum der Art Perfumery in China, aufstrebende Märkte in Südkorea, Vietnam und Indonesien sowie Chancen und Hindernisse auf dem asiatischen Markt.

Die Esxence 2026 hat Mailands Rolle als weltweite Drehscheibe der Art Perfumery eindrucksvoll bestätigt.

www.esxence.com