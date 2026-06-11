Unter dem Motto „Exzellenz und Leidenschaft“ wurde am 8. Juni 2026 die Wellness Aphrodite 2026 verliehen.

Bereits zum 23. Mal zeichnete das Reiseportal meintophotel.de die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum aus. Die feierliche Gala fand in diesem Jahr im Falkensteiner Hotel Kronplatz sowie im spektakulären LUMEN Event Space auf dem Kronplatz statt und bot eine eindrucksvolle Bühne für die herausragenden Leistungen der Wellnesshotellerie. Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung des Feuerberg Mountain Resort in Kärnten mit der Wellness Aphrodite 2026 in der Königskategorie „Gesamtkonzept“. Mit langanhaltendem Applaus wurde zudem die Familie Bareiss geehrt, die den Sonderpreis der Jury „Exceptional – Tradition & Vision“ für ihr Lebenswerk und ihren prägenden Einfluss auf die deutschsprachige Hotellerie erhielt.

Und das sind die Gewinner:

Kategorie Wellness-Küche

Hotel Pfösl – Green Luxury Dolomites, Deutschnofen (I)

Kategorie Holistic Beauty & Wellbeing

Alpin Resort Sacher Seefeld, Seefeld (A)

Kategorie Beyond Fitness

Vier Jahreszeiten am Schluchsee, Schluchsee (D)

Kategorie Ökologie & Nachhaltigkeit

Das Stemp Wellnessresort, Büchlberg (D)

Kategorie Logis

Hotel Solvie, Pfalzen (I)

Kategorie Signature Treatment

Jungbrunn – Der Gutzeitort, Tannheim (A)

Kategorie Spa-Design

Wellnesshotel Der Engel, Grän (A)

Kategorie Spa-Personality

Marion Sattler, Sensoria Dolomites, Seis am Schlern (I)

Kategorie Spa Excellence Award

Jörg Müller-Loennies, Sonnenalp Resort, Ofterschwang (D)

Kategorie Gesamtkonzept

Feuerberg Mountain Resort, Bodensdorf (A)

Kategorie Exceptional – Tradition & Vision

Familie Bareiss, Hotel Bareiss, Baiersbronn (D)