Unter dem Motto „Exzellenz und Leidenschaft“ wurde am 8. Juni 2026 die Wellness Aphrodite 2026 verliehen.
Bereits zum 23. Mal zeichnete das Reiseportal meintophotel.de die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum aus. Die feierliche Gala fand in diesem Jahr im Falkensteiner Hotel Kronplatz sowie im spektakulären LUMEN Event Space auf dem Kronplatz statt und bot eine eindrucksvolle Bühne für die herausragenden Leistungen der Wellnesshotellerie. Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung des Feuerberg Mountain Resort in Kärnten mit der Wellness Aphrodite 2026 in der Königskategorie „Gesamtkonzept“. Mit langanhaltendem Applaus wurde zudem die Familie Bareiss geehrt, die den Sonderpreis der Jury „Exceptional – Tradition & Vision“ für ihr Lebenswerk und ihren prägenden Einfluss auf die deutschsprachige Hotellerie erhielt.
Und das sind die Gewinner:
Kategorie Wellness-Küche
Hotel Pfösl – Green Luxury Dolomites, Deutschnofen (I)
Kategorie Holistic Beauty & Wellbeing
Alpin Resort Sacher Seefeld, Seefeld (A)
Kategorie Beyond Fitness
Vier Jahreszeiten am Schluchsee, Schluchsee (D)
Kategorie Ökologie & Nachhaltigkeit
Das Stemp Wellnessresort, Büchlberg (D)
Kategorie Logis
Hotel Solvie, Pfalzen (I)
Kategorie Signature Treatment
Jungbrunn – Der Gutzeitort, Tannheim (A)
Kategorie Spa-Design
Wellnesshotel Der Engel, Grän (A)
Kategorie Spa-Personality
Marion Sattler, Sensoria Dolomites, Seis am Schlern (I)
Kategorie Spa Excellence Award
Jörg Müller-Loennies, Sonnenalp Resort, Ofterschwang (D)
Kategorie Gesamtkonzept
Feuerberg Mountain Resort, Bodensdorf (A)
Kategorie Exceptional – Tradition & Vision
Familie Bareiss, Hotel Bareiss, Baiersbronn (D)