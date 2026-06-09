Strategische Allianz 

Mäurer & Wirtz und Parfumlovers Cologne kooperieren künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und unterstreichen damit ihre Rolle als Innovatoren im Duftsegment.

Die Partnerschaft sieht vor, dass Mäurer & Wirtz und Parfumlovers Cologne künftig gemeinsame Produktlaunches in den Handel bringen. Darüber hinaus erfolgt die Distribution ausgewählter Projekte von Parfumlovers Cologne eigenständig über Mäurer & Wirtz. Produktseitig übernimmt Mäurer & Wirtz die Lohnfertigung für ausgewählte Vorhaben. Ein großes gemeinsames Projekt befindet sich bereits in Vorbereitung und wird im Herbst kommuniziert.

Beide Unternehmen haben den Duftmarkt in den vergangenen Jahren mit ungewöhnlichen Konzepten geprägt. Mäurer & Wirtz bringt als einer der führenden europäischen Dufthersteller industrielle Exzellenz, skalierbare Produktion made in Germany, Erfahrung als Inkubator für Creator-Duftmarken sowie ein langjährig gewachsenes Vertriebsnetzwerk ein; Parfumlovers Cologne seine Agilität, sein kulturelles Gespür und ausgewiesene Expertise in der Entwicklung und Vermarktung trend-, creator- und popkulturgetriebener Duftprojekte.

„In Zeiten wie diesen heißt unsere Devise: miteinander und nicht gegeneinander“, erklärt Stephan Kemen, CEO von Mäurer & Wirtz. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Guido Schmitt und seinem Team. Gemeinsam bündeln wir kreative Konzeptstärke, Duftkompetenz und Marktpower – und schaffen damit smarte Synergien für neue Impulse im Duftmarkt.“ Auch Guido Schmitt, CEO von Parfumlovers Cologne, betont: „Mäurer & Wirtz verbindet 180 Jahre Dufttradition mit einer Offenheit, die man in unserer Branche nicht oft findet. Gerade bei Co-Creations in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten und Creators braucht es nicht nur Expertise, sondern auch Vertrauen und persönliche Nähe. Genau das bringen beide Unternehmen mit: engagierte Teams, kurze Wege und das Vermögen, Ideen mit Tatkraft umzusetzen.“

Der gemeinsame Anspruch baut auf starken Referenzen auf: Mäurer & Wirtz begleitet als Global House of Perfumes Lancierungen von der Entwicklung und Produktion über Brand Building bis zur Markteinführung und hat unter anderem Creator-Duftmarken wie J’Elisa by Joline Elisa, NOLES by Farina Opoku und Orodion by Jstin realisiert. Parfumlovers Cologne hat mit Duftlinien von Shirin David, twenty4tim und Julia Beautx aufmerksamkeitsstarke Launches umgesetzt, die im Segment Maßstäbe gesetzt haben. Die Partnerschaft verbindet damit zwei Akteure, die Trends früh erkennen, Communitys aktivieren und Duftkonzepte mit hoher Zielgruppen- und Handelsrelevanz entwickeln.