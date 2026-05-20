Die Glowcard vereint Wellness -Erlebnisse in ganz Deutschland von Day Spa, Massagen und Beauty über Health- und Longevity-Treatments bis hin zu Yoga, Pilates und Meditation. Für Kooperationspartner ist Glowcard die zentrale Plattform: Endverbraucher kaufen den Glowcard-Gutschein und tauschen ihn gegen einen Partnergutschein ein. Das Angebot wird zentral über glowcard.de, Einzelhändler, Firmenkunden und Corporate Benefits Plattformen vermarktet. Die wesentlichen Vorteile für Kooperationspartner sind laut Unternehmen ein Mehrumsatz ohne Risiko (Glowcard kauft Gutscheine vom Partner ab), die kostenlose Listung mit redaktionell betreuter Detailseite, eine aktive Vermarktung über Social Media, Influencer und PR, keine technische Integration (gearbeitet wird mit bestehenden Gutscheincodes) sowie ein Premium-Netzwerk mit explizitem Wellbeing-Fokus ohne Massenlistings oder Rabattschlachten. Die Zusammenarbeit startet mit einem kostenlosen Listing, Fixkosten oder versteckte Gebühren gibt es nicht, so der Anbieter.

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