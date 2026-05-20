Inspiriert von der griechischen Göttin Eos, der personifizierten Morgendämmerung, hat Apostoli Design auf der Mailänder Designwoche seine erste, gleichnamige Tapetenkollektion präsentiert. Dabei steht das Licht im Mittelpunkt – nicht nur als schöpferische Kraft und Symbol der Vitalität, sondern auch als Mittel, Räume zu verwandeln. Die Kollektion ist von Mystik durchdrungen: Licht taucht aus dem Schatten auf und moduliert die Oberfläche durch Kontraste und subtile Wellenbewegungen. So schaffen die Tapeten atmosphärische Kulissen für Wohlfühl-Räume im Hospitality-Bereich. Die Kollektion ist in vier Farbvarianten erhältlich: Oro (Gold, warm und brüniert), Verde Salvia (Salbeigrün mit schillernden Metallic-Tönen), Terra Bruciata (verbrannte Erde, lebendig und organisch) und Blu Acciaio (Stahlblau mit tiefen Farbnuancen). Die Tapeten sind auch für Nassbereiche geeignet. Der ultrahochauflösende Just-in-Time-Druck ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anforderungen.

www.apostolidesign.com