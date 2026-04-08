MIND GAMES – Gefragter Newcomer

MIND GAMES gehört zu den gefeierten Newcomern im selektiven Handel. Die New Yorker Marke hat sich in den USA in kürzester Zeit unter den erfolgreichsten Luxusparfum-Häusern etabliert und mehrere Fragrance Foundation Awards gewonnen. Seit 2024 gewinnt MIND GAMES auch die Herzen der Parfümerien und Duftfans in Europa. Das Schachspiel – bekannt als „Spiel des Verstands“ – inspirierte das ikonische Flakondesign in Schwarz & Silberweiß mit magnetischen Kappen in Form von Schachfiguren und die hochkonzentrierten Extraits mit langer Haltbarkeit. Kreativität und Kommerzialität in perfekter Balance.

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