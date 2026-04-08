Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 8. April 2026
StartAdvertorial
AdvertorialINSIDE beautycharming brands

MIND GAMES – Gefragter Newcomer

Von INSIDE beauty
0
0

MIND GAMES gehört zu den gefeierten Newcomern im selektiven Handel. Die New Yorker Marke hat sich in den USA in kürzester Zeit unter den erfolgreichsten Luxusparfum-Häusern etabliert und mehrere Fragrance Foundation Awards gewonnen. Seit 2024 gewinnt MIND GAMES auch die Herzen der Parfümerien und Duftfans in Europa. Das Schachspiel – bekannt als „Spiel des Verstands“ – inspirierte das ikonische Flakondesign in Schwarz & Silberweiß mit magnetischen Kappen in Form von Schachfiguren und die hochkonzentrierten Extraits mit langer Haltbarkeit. Kreativität und Kommerzialität in perfekter Balance.

brandertain GmbH · Berlin · Tel. +49 30 4036 8856 · info@brandertain.com

Vorheriger Artikel
The House of Creed – Erste Flagship Boutique in Deutschland
Nächster Artikel
„Etikette schafft Struktur für ein harmonisches Miteinander“

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

DUFTSTARS 2026: Das Publikumsvoting ist gestartet

Die Fragrance Foundation Deutschland gibt alle Nominierten für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2026 bekannt. Insgesamt gehen 54 Duftkreationen von etablierten Marken und Newcomern in...
Ein Mann im dunklen Anzug und eine Frau mit dunkler Hose und weißer Jacke stehen schräg nebeneinander, die Schultern berühren sich. Sie schauen in die Kamera.

Die Müller Unternehmensgruppe richtet ihre Führungsstruktur neu aus

Zum 1. April 2026 wurde die bisherige Geschäftsleitung der Müller Handels GmbH & Co. KG erweitert, um die operative Verantwortung auf ein breiteres Fundament...
Ladengeschäft mit Einrichtung in dunkler Brauntönen, hellen Wänden. Auf dem Verkaufstresen und in den Regalen stehen bunte Flakons.

The House of Creed – Erste Flagship Boutique in Deutschland

The House of Creed freut sich, die Eröffnung seiner ersten Flagship Boutique in Deutschland bekannt zu geben – in Zusammenarbeit mit der NOBILIS GROUP,...
Frau mit kurzen blonden Haaren hält eine goldene Trophäe in der Hand. Sie steht vor einem roten Hintergrund

Verleihung der SPA Awards in Baden-Baden

Im feierlichen Ambiente des historischen Kurhauses wurden am 21. März die 29. SPA AWARDS im Beisein von mehr als 300 geladenen Gästen aus der...
Messebesucher laufen über einen rosa farbenen Teppich zu den mannshohen Buchstaben des Beauty-Schriftzuges

BEAUTY Düsseldorf zeigte die Vielfalt der Branche

Vom 20. bis 22. März nutzten rund 45 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 68 Ländern die BEAUTY Düsseldorf, um sich bei 1200 Ausstellern und...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden