The House of Creed – Erste Flagship Boutique in Deutschland

The House of Creed freut sich, die Eröffnung seiner ersten Flagship Boutique in Deutschland bekannt zu geben – in Zusammenarbeit mit der NOBILIS GROUP, dem langjährigen Partner der Marke in der DACH-Region.

Die Hackeschen Höfe in Berlin bieten mit ihrem historischen Umfeld den idealen Rahmen für das Vermächtnis des Hauses Creed in Handwerkskunst, Eleganz und zeitlosem Luxus. Entstanden ist eine natürliche Verbindung zwischen den neoklassizistischen und architektonischen Traditionen, die das damalige Berliner Zentrum prägten, und dem Erbe von Creed, gegründet im Jahr 1760.

Die Boutique interpretiert die Markenidentität mit einem wohnlicheren Ansatz und verbindet klassische architektonische Prinzipien mit modernem Feingefühl: ein symmetrisches Layout, inspiriert von gregorianischen Proportionen und subtilen Verweisen auf die Schneiderkunst, die tief in der Geschichte der Marke verankert ist.

Hohe Decken und großzügige Proportionen bilden die Bühne für ein zeitgemäßes Creed Retail-Umfeld, das mit hochwertigen Materialien wie warmem Nussbaumholz, Marmoroberflächen, Messingdetails und Seideneinlagen arbeitet und dabei zugleich den Charakter des historischen Gebäudes bewahrt.

Die großzügige Boutique präsentiert die gesamte Kollektion des Hauses, von Parfums über Body Care bis hin zu Home-Produkten, darunter auch die neueste Kreation Wild Vetiver, ein Duft, der die ungezähmte Eleganz einer englischen Gartenparty einfängt, die sich spielerisch ins Wilde verliert.

Im Herzen der Creed-Boutique befinden sich eine eigens gestaltete Duftbar und ein Beratungsbereich – perfekt für persönliche Entdeckungen und individuelle Beratung. Darüber hinaus verfügt die Boutique über einen eigenständigen Hospitality-Bereich und eine Lounge, die für exklusive Eventreihen konzipiert wurden – der ideale Rahmen für kuratierte Zusammenkünfte, private Präsentationen und stilvolle Feierlichkeiten innerhalb der Berliner Kulturszene.

Ein außergewöhnlicher Service ist fester Bestandteil des Boutique-Erlebnisses, darunter individuelle Geschenkservices wie Parfum-Gravuren und personalisierte Schleifen.

Getreu seiner Tradition von Handwerkskunst und Exzellenz werden die Düfte von Creed in den hauseigenen Produktionsstätten nahe dem Château de Fontainebleauin Frankreich gefertigt. Geleitet von den kompromisslosen Standards des Hauses und seiner Art of Millésimewerden feinste Inhaltsstoffe von Hand abgewogen und sorgfältig komponiert – mit Respekt vor den Nuancen der Natur und zugleich mit dem Anspruch auf Konsistenz und Integrität in jedem einzelnen Duft.

„Wir freuen uns sehr, alle Gäste in unserer wunderschönen Berliner Boutique willkommen zu heißen – an einem Ort voller Geschichte. Entdecken Sie, was The House of Creed so einzigartig macht. Das Boutique-Team freut sich darauf, jedem Gast ein individuelles, luxuriöses und persönlich zugeschnittenes Erlebnis zu bereiten“, so Udo Heuser, CEO und Managing Partner der Nobilis Group.