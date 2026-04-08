Katrin Busch ist Spa Managerin des GesundKunft-Spa im Luisenhöhe Gesundheitsresort Schwarzwald, an dessen Aufbau sie von Anfang an maßgeblich beteiligt war. Außerdem ist sie Leiterin Wellness des nahegelegenen Thermenhotels sowie therapeutische Leiterin des Gesundheitsresorts Mooswaldklinik Freiburg. Die ausgebildete Physiotherapeutin achtet stets auf die Einhaltung grundlegender Verhaltensregeln, um das Miteinander im Spa für Gäste und Mitarbeiter so angenehm wie möglich zu gestalten.

Ist Etikette noch zeitgemäß?

Ja! Sie hat sich jedoch deutlich weiterentwickelt: weg von starren Regeln, hin zu einer sensiblen, achtsamen und zeitgemäß interpretierten Form des Miteinanders. Eine klar formulierte Etikette bietet einen sanften Orientierungsrahmen und schafft Struktur für ein respektvolles, harmonisches und entspanntes Miteinander.

Im Spa will man sich locker machen. Etikette hingegen hat immer auch was von Zwang, Einschränkung, Steifheit. Wie passt das zusammen?

Entscheidend ist ein flexibler und situationsangepasster Umgang. Gleichzeitig gibt es Bereiche, in denen klare Regeln unverzichtbar sind – insbesondere bei Hygiene, Sauberkeit sowie im respekt- und rücksichtsvollen Umgang.

Was sind die drei häufigsten Verstöße und wie gehen Sie damit um?

Am häufigsten betrifft es die Nutzung von Mobiltelefonen, die wir bei einem respektvollen Verhalten meist tolerant handhaben. Bei Verstößen gegen Saunaregeln setzen wir auf Erklärung und eine freundliche Bitte um Umsetzung. Beim Reservieren von Daybeds erinnern wir unsere Gäste behutsam an die geltenden Regelungen.

Im Spa ist der Dresscode ja recht einfach. In der Sauna hingegen scheiden sich die Geister. Während die meisten den Saunagang nackt absolvieren, bevorzugen manche Gäste Badekleidung beim Schwitzen. Wie gehen Sie damit um?

Unser Saunabereich ist grundsätzlich textilfrei. Darauf weisen wir unsere Gäste bereits bei der Begrüßung in unserem GesundKunft SPA hin und unterstützen die Orientierung zusätzlich durch gut sichtbare Piktogramme. So ist die richtige Handhabung für alle verständlich und leicht umsetzbar.

Während manche Gäste in Sauna oder Ruhebereich einfach nur entspannen wollen, halten andere auch gerne mal ein lautstarkes Pläuschchen. Wie sorgen Sie für Ruhe?

Hier profitieren wir sehr von unserer baulichen Struktur. Im Erdgeschoss befindet sich ein bewusst kommunikativer Bereich, während im Obergeschoss unser „Silent Spa“ als ausgewiesene Ruhezone konzipiert ist.

Wie gehen die Gäste mit Ihrem Hinweis um, die Menge an Badetüchern möglichst gering zu halten?

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie in der Luisenhöhe. Alle Gäste erhalten unsere Luise-Hamamtücher, die als persönliche Auflage für die Daybeds genutzt werden. Dadurch reduzieren wir den Handtuchverbrauch deutlich – und schaffen gleichzeitig einen individuellen, gemütlichen und entspannten Wohlfühlmoment.

GesundKunft-Spa