Das IST-Studieninstitut bietet mit der Weiterbildung „Stress- und Mentalcoach“ eine praxisnahe Qualifizierung für alle, die Menschen im Umgang mit mentalen Belastungen professionell begleiten möchten. Für den im Juli startenden Kurs gibt es einen besonderen Anreiz: Wer sich bis zum 17. Mai 2026 anmeldet, erhält 10 Prozent Rabatt auf die Kursgebühr. Die Bedeutung mentaler Gesundheit wächst sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld stetig. Stress, Leistungsdruck und zunehmende Anforderungen im Alltag führen dazu, dass kompetente Unterstützung immer gefragter wird. Genau hier setzt die Weiterbildung des IST an. Teilnehmer erwerben fundiertes Wissen über Stressentstehung, mentale Prozesse und wirksame Coaching-Methoden. Ziel ist es, Klienten nachhaltig zu stärken und individuelle Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln. Die Inhalte verbinden wissenschaftliche Grundlagen mit einem hohen Praxisanteil. Neben psychologischen Konzepten stehen unter anderem Entspannungstechniken, Resilienzförderung und Gesprächsführung im Fokus. Die Weiterbildung richtet sich sowohl an Quereinsteiger als auch an Fachkräfte, die ihr Kompetenzprofil gezielt erweitern wollen.

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