ist zur neuen Direktorin des Boutiquehotels The George in Hamburg berufen worden. Ihre Laufbahn begann sie an der Hotelfachschule Hamburg im Studiengang International Hotelmanagement, die praktische Ausbildung legte sie im Side Hotel auf St. Pauli ab. Zum The George hat Hertlein seit vielen Jahren Verbindungen. 2007 gehörte sie in der Pre-Opening-Phase zum Team, anschließend verantwortete sie bis 2017 die Bereiche Marketing und Sales. Seit 2023 war sie als Director Sales Marketing für das Haus verantwortlich. Hertlein folgt auf Gründungsdirektorin Ulrike Fohr, die in Ruhestand geht.