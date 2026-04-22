Die Spa-Kette Vabali hat mit dem Bau eines neuen Spas in Olching bei München begonnen, das im Sommer 2027 eröffnet werden soll. Auf einem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück sollen ein Spa und ein Hotel mit 18 Saunen und Dampfbädern, vier Pools und einem Naturteich entstehen. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, will der Betreiber, das Kölner Unternehmen Theune Spa Management, 80 Millionen Euro in das Projekt investieren. Neben Berlin, Düsseldorf und Hamburg wird es der vierte Standort der Kette.

Aufmacherbild: Gerhard Blank, Vabali Spa