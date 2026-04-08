Die Hotelmarke Lefay soll ins Portfolio von Marriott aufgenommen werden. Hierfür beabsichtigen Marriott International und die italienische Unternehmerfamilie Leali ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. In einer Mitteilung heißt es, dass Lefay die erste Marke im Portfolio von Marriott sein wird, die ausschließlich auf Wellness im Luxussegment fokussiert ist. Aktuell betreibt Lefay zwei Resorts am Gardasee und in den Dolomiten, drei weitere Projekte in Italien und der Schweiz werden noch entwickelt. Sämtliche Häuser sollen künftig mittels langfristiger Managementverträge vom geplanten Gemeinschaftsunternehmen betrieben werden. Die Immobilien in Italien bleiben im Besitz der Gründerfamilie. Laut Mitteilung beabsichtigt Marriott sein Angebot in Sachen Wellness auszubauen. Lefay soll der bestehenden Luxusmarken-Gruppe des Unternehmens werden und seine Identität gleichzeitig bewahren. Außerdem ist eine internationale Expansion der Marke geplant.