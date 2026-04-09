Innovative Düfte, basierend auf Handwerkskunst

Eine konstante und sehr persönliche Kundenbetreuung ist unerlässlich für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dafür steht die DELVENDAHLDistribution mit all ihren Partnermarken. Aus dem Portfolio stellen wir vier Premiummarken vor, die alle besondere Geschichten erzählen. Was die ausgewählten Charming Brands eint, ist die Verbindung von Handwerkskunst mit Originalität.

PASSION FÜR NISCHENMARKEN IM LUXUSSEGMENT Jochen Delvendahl ist mit seiner Agentur DELVENDAHL Distribution spezialisiert auf den Vertrieb von Nischenmarken – insbesondere auf Beauty, Parfum- und Accessoiremarken im exklusiven Premiumsegment. Seine große Erfahrung und sein umfassendes Know-how kombiniert Jochen Delvendahl mit Leidenschaft.

www.delvendahl-distribution.de