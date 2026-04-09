Auch eine Verlosung der ikonischen Leuchtbuchstaben gehört dazu. Die Erfolgsgeschichte des Hauses begann im Juni 1971 mit dem Anspruch, jeden Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen. 55 Jahre später blickt man auf über neun Millionen Gäste aus mehr als 120 Ländern zurück. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Neptun zu einer starken Marke entwickelt und als Urlaubs- und Wellnesshotel mit Original-Thalasso-Angeboten und Tagungsmöglichkeiten etabliert.