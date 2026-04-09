Das Hotel Neptun feiert in diesem Jahr 55. Geburtstag. Das Jubiläum am Warnemünder Ostseestrand soll mit zahlreichen Aktionen und Angeboten gebührend gefeiert werden. Das traditionsreiche 5-Sterne-Haus, Tochter der DSR Hotel Holding, lädt Gäste und die Öffentlichkeit dazu ein, das Ereignis mitzugestalten und mitzuerleben. „Wir haben für unsere Gäste ein mehrtägiges Jubiläumsangebot geschnürt, das man das ganze Jahr buchen kann. Und natürlich möchten wir auch unser Geburtstags-Wochenende inklusive großer Gala mit vielen vertrauten Gesichtern, prominenten Gästen, Freunden, Fans und Partnern feiern“, freut sich General Manager Guido Zöllick.
Auch eine Verlosung der ikonischen Leuchtbuchstaben gehört dazu. Die Erfolgsgeschichte des Hauses begann im Juni 1971 mit dem Anspruch, jeden Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen. 55 Jahre später blickt man auf über neun Millionen Gäste aus mehr als 120 Ländern zurück. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Neptun zu einer starken Marke entwickelt und als Urlaubs- und Wellnesshotel mit Original-Thalasso-Angeboten und Tagungsmöglichkeiten etabliert.