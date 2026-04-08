verantwortet seit Anfang April als Resort Manager die Leitung des aja Travemünde, eines Resorts der DSR Hotel Holding. Gleichzeitig übernimmt die bisherige Direktorin Julia Haupt eine übergeordnete Position innerhalb der DSR Hotel Holding. Mit Michael Stahl-Wolf gewinnt das aja Travemünde eine Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Hotellerie. Zuletzt verantwortete er als Director of Operations der Sund Hotels die operative Steuerung von drei Hotels. Davor leitete er als Direktor die Geschicke des Romantik Hotel Scheelehof in Stralsund und des Strandresort Markgrafenheide in Rostock.
Er bringt fundierte Kenntnisse in der operativen Steuerung von Hotelbetrieben, in der Teamführung sowie in der Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards mit. Parallel dazu übernimmt die bisherige Resort Managerin Julia Haupt innerhalb der DSR Hotel Holding standortübergreifend Verantwortung und begleitet die operative Weiterentwicklung mehrerer Häuser begleiten. Julia Haupt hat das aja Travemünde seit der Eröffnung 2018 geführt.