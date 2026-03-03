Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 4. März 2026
StartINSIDE beauty
INSIDE beautyMarkt & Handel

Parfümerie Pieper passt Filialnetz an – Schließung von neun Filialen beschlossen

Von Redaktion
0
0
Parfümerie Pieper, Filiale im Rhein Center in Köln Weiden

Im laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung setzt die Parfümerie Pieper weitere Maßnahmen zur Stabilisierung und nachhaltigen Neuaufstellung des Unternehmens um.

Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, insgesamt neun Filialstandorte zu schließen und das Filialnetz gezielt zu straffen. Dabei betrifft ein Teil der Maßnahmen Doppelstandorte – insbesondere in Dinslaken, Hamm und Mönchengladbach, wo jeweils zwei Filialen in unmittelbarer Nähe bestehen.

Betroffen sind folgende Filialen:

  • Essen, Limbecker Platz , Limbecker Platz 1a
  • Dinslaken, Neutor Galerie, Neutorplatz 14
  • Duisburg, Forum, Königstr. 48
  • Hamm, Westr. 40
  • Hattingen, Große Weilstr. 23
  • Mönchengladbach, Stresemannstr. 39
  • Oberhausen, (Westfield/Centro), Centroallee 56 und  60
  • Viersen, Hauptstr. 71

Die Schließungen erfolgen schrittweise in den kommenden Wochen. Der Geschäftsbetrieb an den übrigen Standorten bleibt unverändert bestehen.

Oliver Pieper, Geschäftsführer, erklärt: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Sie ist jedoch notwendig, um das Unternehmen langfristig zu stabilisieren und eine tragfähige Zukunftsperspektive zu schaffen. Unser Fokus liegt darauf, ein wirtschaftlich nachhaltiges Filialnetz zu sichern.“

Die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen erhalten Weiterbeschäftigungsangebote für die weiterhin bestehenden Standorte. Ziel ist es, Know-how und Erfahrung im Unternehmen zu halten. Insgesamt sind rund 30 Beschäftigte betroffen. Auch nach den Schließungen betreibt die Parfümerie Pieper weiterhin Filialen in wichtigen Innenstadtlagen und Einkaufszentren. Die Verkaufsfläche reduziert sich um etwa 1.180 Quadratmeter. Es verbleiben 113 Standorte.

Auch aus operativer Sicht bleibt der Fokus unverändert. Sven Pursche, Chief Restructuring Officer (CRO), sagt: „Mit der Anpassung des Filialnetzes schaffen wir eine wirtschaftlich tragfähige Basis für die Zukunft. Parallel arbeiten wir weiterhin mit hoher Priorität an der Optimierung von Prozessen, Kostenstrukturen und der strategischen Ausrichtung.“

Aus rechtlicher Sicht ergänzt Dr. Lukas Herbert aus dem Team des Generalbevollmächtigten Dr. Philipp Grub: „Solche strukturellen Maßnahmen sind ein üblicher Bestandteil eines Eigenverwaltungsverfahrens. Ziel ist es, das Unternehmen so aufzustellen, dass eine dauerhafte Fortführung möglich ist.“

Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass der laufende Geschäftsbetrieb an allen verbleibenden Standorten regulär fortgeführt wird. Über weitere Entwicklungen im Verfahren wird weiterhin transparent informiert. www.pieper.de

Vorheriger Artikel
Marktplatz für Inspiration

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

Marktplatz für Inspiration

Die hohe Besucherzufriedenheit und Internationalität senden ein klares Signal: Mit 4.636 Ausstellern und Teilnehmenden aus 170 Nationen bestätigten Ambiente, Christmasworld und Creativeworld ihre Vorreiterrolle...

Natural Cosmetics Hub – Die Premiere war ein voller Erfolg

Mit der erfolgreichen Erstauflage des Natural Cosmetics Hub 2026 in Nürnberg hat die Branche eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft, Dynamik und Zukunftspotenzial in ihr...

News zu Filorga in Deutschland

Die Sommaire Beauté GmbH führt aktuell Gespräche mit der Marke Filorga über die zukünftige Distribution in Deutschland. „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation ohne...

SHISEIDO ernennt Lalisa Manobal zur neuen globalen Botschafterin für ULTIMUNE

Der weltweit erfolgreiche Pop-Star Lalisa Monabel „LISA“ ist das Gesicht einer neuen Kampagne von Shiseido für die ikonische, vielfach ausgezeichnete Produktlinie Ultimune. Die Kampagne FAST....

Pharmos Natur – Generationenwechsel im Familienunternehmen

Im Jubiläumsjahr 2026 vollzieht Pharmos Natur einen zentralen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte. Das inhabergeführte Premium-Naturkosmetik-Unternehmen, 1986 von Margot Esser gegründet, feiert sein 40-jähriges Bestehen...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden