Die hohe Besucherzufriedenheit und Internationalität senden ein klares Signal: Mit 4.636 Ausstellern und Teilnehmenden aus 170 Nationen bestätigten Ambiente, Christmasworld und Creativeworld ihre Vorreiterrolle in einer Branche im Wandel. Das Momentum Frankfurt eröffnete neue Geschäftsperspektiven und war vom 06. bis 10. Februar erneut der globale Marktplatz für Inspiration und Orientierung, Order und persönliche Begegnung.

Das Konsumgütermessetrio startete bereits am Messevortag mit den Compass Talks und der Vorstellung des neuen IFH-Branchenindexes. Als erstes internationales Stimmungsbarometer macht er sichtbar, wo die globale Konsumgüterbranche aktuell steht und worauf es jetzt ankommt. Der Tenor der anschließenden Panels am Nachmittag war klar: Abwarten ist keine Option – gefragt sind die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, resilientere Wertschöpfungsketten und eine bessere Vorbereitung auf Unsicherheiten, etwa bei Zöllen und Importregelungen.

Vor diesem Hintergrund wächst die internationale Beteiligung an den Konsumgütermessen – denn in einem dynamischen Handelsumfeld gewinnen persönliche Begegnungen, Markttransparenz und belastbare Netzwerke weiter an Bedeutung. Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, ordnet ein: „Geopolitik, Kosten- und Transformationsdruck sind kein Ausnahmezustand mehr, sondern neue Realität. Gerade deshalb kommt es darauf an, mit Zuversicht und Tatkraft den richtigen Moment im Markt zu nutzen.“ Futurist Ben Hammersley machte deutlich: „Entscheidend für die Zukunft ist nicht Planungssicherheit, sondern die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen – mit dem richtigen Mindset, Neugier und Anpassungsfähigkeit.“

Die Ergebnisse der Besucherbefragung unterstreichen die starke Resonanz auf das Messetrio insgesamt: Erneut sehr hohe Werte von 96 Prozent Besucherzufriedenheit bei einem Internationalitätsgrad von 71 Prozent sowie die Präsenz aller relevanten Handels- und Käufergruppen bestätigen erneut die Rolle Frankfurts als zentrale Plattform der globalen Konsumgüterbranche. Zu den stärksten Besuchernationen zählten Italien, China, die Niederlande, die USA und Frankreich.

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 wieder Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt.

www.ambiente.messefrankfurt.com