Urlaub in den Bergen oder am Wasser? Im Allgäu keine Frage, denn hier finden Sie alpine Berggipfel vor tiefgrünen Seen ebenso wie kristallklare Badeseen in postkartengleicher Landschaft.

Sanfte Hügel, saftige Wiesen und dahinter die schroffen Gipfel der Alpen – das Allgäu wirkt wie eine Postkarte, in die man hineinspazieren darf. Morgens glitzert der Tau auf den Weiden, Kuhglocken läuten durch die klare Luft, und über allem liegt dieses berühmte Allgäuer Licht. Ob am Forggensee mit Blick auf das märchenhafte Schloss Neuschwanstein oder hoch über den Tälern bei einer Wanderung Richtung Nebelhorn, das bei Oberstdorf mehr als 2000 Meter in den blauen Allgäuhimmel ragt – die Landschaft ist abwechslungsreich und überraschend weit. Mit grünen Tälern, malerischen Almen, wo unzählige Kühe duftende Wiesenkräuter wiederkäuen.Von türkisfarbenen Badeseen schweift der Blick auf die Königsschlösser. Romantische Bergseen umrahmt von schönstem Landschaftskino sind Kraftorte zum Innehalten. Die Voraussetzungen für einen aktiven Urlaub zum Wandern, Mountainbiken, Golfen, Schwimmen, Segeln, Kiten … sind also bestens. Und in charmanten Klein- und Kurstädten wie Wangen, Memmingen, Isny, Oberstaufen und Oberstdorf lockt das Allgäuer DolceVita mit einem schönen Mix von Trend bis Tracht, von Blasmusik bis Kunsthandwerk – und reichlich Genusserlebnissen. Traditionen und Kultur sind hier Teil der entspannten Lebensart. Bekanntester Genuss-Botschafter ist der Allgäuer Käse, hergestellt aus bester Milch der hiesigen Kühe, Braunvieh genannt. Wild- und Heilkräuter, Heu, Wasser und Milch sind auch Basis der Gesundheitskompetenz, die sich manifestiert hat in Naturheilverfahren wie Kneipp- oder Schroth-Kur, die in zahlreichen Wellnesshotels angeboten werden. Ein extra Zuckerl, vielfältige Inklusivleistungen wie freie Berg- und Talfahrten, bekommen Hotelgäste mit dem Premiumangebot Oberstaufen Plus (www.oberstaufen.de/plus). So haben sie noch „a bizle“ mehr vom Urlaub im Allgäu.

Malerische Städte

Unsere Lieblingsstädte sind kleine historische Juwele

Wangen Die lebendige Stadt im Westallgäu punktet mit viel historischem Flair und einer Brise Dolce Vita. Eine gut erhaltene Stadtmauer umschließt stattliche Patrizierhäuser mit kunstvoll bemalten Fassaden, enge Gassen und weitläufige Plätze. Der Bilderbuchort lädt ein zum Bummeln und lässt den gemütlichen Allgäuer Lifestyle erleben. www.wangen.de

Isny Der fast 1000-jährige beschauliche Kurort trumpft mit einer ge-schlossenen Stadtmauer um die romantische Altstadt und Schloss Isny auf. Die Wassertorstraße ist eine belebte Flaniermeile mit Geschäften und Cafés, in der Espantorstraße bestaunt man historische Gebäude. Isny ist auch Startpunkt für Wanderungen zur nahen Eistobelschlucht.www.isny.de

Memmingen Eine der größeren Städte im Allgäu mit einer der am besten erhaltenen Altstädte im Süden Deutschlands und urbanem Flair. Durch die Innenstadt fließt der Stadtbach, der gesäumt ist von Cafés und netten Geschäften. Die Adresse für Liebhaber moderner Kunst: MEWO Kunsthalle. Memmingens Ass: der eigene Flughafen. www.memmingen.de

Pfronten Der Ort, besser gesagt die 13 Ortsteile, liegen im Südwesten Bayerns an der Grenze zu Tirol in Österreich. Pfronten ist kein klassischer „Ort mit Zentrum", sondern ein alpines Lebensgefühl auf 1000 Metern Höhe, also in den Bergen – und genau das macht Pfronten besonders. Ideal für aktive Urlauber, sommers wie winters. www.pfronten.de

Glasklare und tiefblaue Gewässer

Die letzte Eiszeit hat die Allgäuer Landschaft geformt und viele natürliche Seen hinterlassen. Geblieben ist eine einzigartige Wasserlandschaft, die den Charakter und die Farben des Allgäus prägt: Vom wilden Fluss Lech bis zu stillen Berg- und beliebten Badeseen.

Großer Alpsee Mit 2,4 Quadratkilometer ist er größte Natursee im Allgäu. Er liegt eingebettet in eine malerische Kulisse aus Wiesen, Wäldern und Bergen bei Immenstadt. Paradies für Segler, Surfer und Kiter. Dank seiner flachen Uferbereiche auch attraktiv für Familien.

Forggensee Deutschlands größter Stausee ist unweit von Schloss Neuschwanstein gelegen. Türkisfarbenes Wasser, großzügige Badeplätze mit bester Aussicht, Boot fahren oder auf dem 32 Kilometer langen Radweg den See umrunden – Vielfalt ist Programm.

Hopfensee Der Badesee bei Füssen zählt zu den wärmsten Seen in Bayern und überzeugt mit bester Wasserqualität. Er wird auch „Allgäuer Riviera" genannt und punktet zudem mit seiner Nähe zu den Königsschlössern.

Freibergsee Idyllisch im Wald gelegener Badesee mit Sprungturm südlich von Oberstdorf. Angenehme Temperaturen im Sommer.

Seealpsee Dieser malerische Hochgebirgssee liegt bei Oberstdorf auf 1141 Metern Höhe – umgeben von beeindruckenden Gipfeln und alpiner Natur.

Alatsee Um den türkisfarbenen Bergsee bei Füssen ranken sich zahlreiche Mythen. Er eignet sich ideal zum Baden und Abschalten. Mehr als 25 Badeund Bergseen gibt es im Allgäu

Die gemütlichsten Hütten

Zum perfekten Bergerlebnis gehört eine schöne Einkehr

Hochalphütte Vom Mount Everest zum Breitenberg: Ang Kami Lama ist der erste nepalesische Hüttenwirt in Deutschland. Zusammen mit Frau und Sohn bietet der Mount-Everest-Sherpa seit 2022 Himalaya-Feeling in Pfronten im Allgäu. Auf der 1510 Meter hoch gelegenen gemütlichen Berghütte kredenzt er neben nepalesischen und allgäuer Spezialitäten jede Menge Geschichten aus Nepal bei tollstem Landschaftskino. www.hochalphuette.com

Ostlerhütte Seit 90 Jahren steht sie auf dem Gipfel des Pfrontner Breitenbergs in 1838 Metern Höhe. Gemütliche Zimmer, charmantes Hüttenflair und deftige Kulinarik sowie ein grandioser Rundumblick vom Alpenvorland bis zur Zugspitze erwartet die Wanderer. Ein Ort zum Durchatmen und Loslassen. www.die-ostlerhuette.de

Alpe Gschwenderberg Die über 300 Jahre alte Almhütte oberhalb des Alpsees bei Bühl empfängt ganzjährig Wanderer und Mountainbiker. Im Sommer kümmern sich Lara und Christoph um das Wohl ihrer hungrigen Gäste – mit selbstgebackenem Holzofenbrot und frischem Kuchen, Bergkäse aus der Dorfsennerei … und gemütlichen Hüttenabenden mit Konzerten. www.alpegschwenderberg.de

lecker, Allgäukäse

Diese vier Allgäuer Sorten sind nicht nur die bekanntesten, sie tragen das Siegel der geschützten Ursprungsbezeichnung.

Allgäuer Emmentaler hat ein mildes, leicht süßes, nussiges Aroma und schöne große Löcher. Er darf nur mit silofreier Allgäuer Rohmilch hergestellt werden und muss mindestens drei Monate reifen.

Allgäuer Bergkäse Im Vergleich zum Emmentaler sind die Laibe kleiner.Der Geschmack ist nussiger und würziger und er besitzt weniger und kleinere Löcher. Dieser Rohmilchkäse darf nur in den Allgäuer Alpen produziert werden.

Allgäuer Sennalpkäse Sein Geschmack ist sehr intensiv. Der Käse wird in handwerklich-traditioneller Weise produziert – und das ausschließlich auf gelisteten Sennalpen, wo die Rinder auf mindestens 800 Höhenmetern weiden.

Weißlacker Pikant, leicht scharf mit fünfprozentigem Salzgehalt, erinnert dieser Weichkäse auch optisch an Feta. Er muss 12 bis 15 Monate reifen. Der halbfeste Schnittkäse ist beliebte Zutat bei Allgäuer Kässpatzen.

Insidertipps für perfekte Urlaubstage

Kurz nachgefragt bei Anna Berit Bader

SPA-inside-Autorin Anna Berit Bader ist in Oberstdorf im Allgäu aufgewachsen. Heute bereist die zweifache Mutter die Welt – und erkundet ihre Heimat. Als echte Oberstdorferin: Welche Wanderstrecke empfehlen Sie rund um den Ort?

Wunderschön und gut als Einsteigertour geeignet, ist ein Aufstieg auf den Geißberg bei Tiefenbach. In rund anderthalb Stunden erreicht man den Gipfel mit sagenhaftem Bergpanorama. Auch sehr zu Sonnenauf- oder -untergang zu empfehlen. Tipp: Stirnlampe dann nicht vergessen! Auf welchem Gipfel im Oberallgäu sollte man unbedingt einmal stehen?

Ganz klar, auf dem Gipfel des Schattenbergs, der direkt über Oberstdorf ein 180-Grad-Alpenpanorama vom Feinsten bietet. Wer einen 5-Stunden-Aufstieg allerdings scheut, der wird auch bei einer Gondelfahrt aufs daneben gelegene Nebelhorn mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Hier kann man im Sommer schöne Panoramawege zum türkisfarbenen Seealpsee gehen und im Winter die längste zusammenhängende Abfahrt Deutschlands hinabsausen.

Sommerspaß, Badespaß – Ihr liebster See?

Da kann es nur einen geben: den Freibergsee! Der türkis- bis tiefblaue See liegt ganz versteckt zwischen Tannen auf einer Anhöhe über Oberstdorf und bietet mit einer kleinen Badeanstalt genau die richtige Erholung für einen perfekten Urlaubstag, fast wie in Italien. Nicht umsonst wird der See unter Einheimischen auch gerne „Lago di Freiberg“ genannt!

Von dort bietet sich ein Besuch der Heini-Klopfer-Skiflugschanze an, die sich schon beim Baden majestätisch im Wasser des Sees spiegelt.

Ihre Lieblingstour mit dem Rad?

Hinauf auf meine Lieblingsalpe, die Alpe Osterberg (www.alpe-osterberg.de). Am besten man fährt einmal ins Rohrmoos hinein, dann über die Sesselalp um den Engenkopf herum. Auch schön ist eine Radtour in mein Lieblingstal, das Rappenalptal. Da wartet am Ende auch die Schwarze Hütte zum Einkehren.

Und wenn’s mal regnet?

Dann auf in die Kleinstadt Kempten. Dort bietet die berühmte Bahnhofsapotheke ein riesengroßes Angebot an Naturkosmetik, selbstgemischten Tees und Treatments an.

Gegenüber kann man sich im Naturladen und Bistro „Pur Natur“ ein regionales Bio-Frühstück oder einen Lunch gönnen. Herrlich bei Regen ist die wunderschöne Therme „Cambomare“ mit Saunalandschaft für Erwachsene und Rutschen für die Kids.

Resort Bergkristall – Ruhepol auf 850 Höhenmetern

Hoch über dem Allgäu öffnet sich ein Ort, an dem Ruhe entspannt, Stille Kraft gibt und der Blick den Alltag weit hinter sich lässt.

Es gibt Orte, an denen man ankommt und sofort spürt: Hier kann man tief durchatmen. Das Bergkristall in Oberstaufen ist so ein Ort – hoch oben im Allgäu, auf rund 850 Metern, mit einem Blick, der Weite schenkt und den Kopf frei macht. Fast überall im Resort öffnet sich das Panorama auf die Allgäuer Bergwelt, auf Wiesen, Wälder und Gipfelketten – beim Aufwachen, beim Essen, beim Schwimmen …

Nach der umfassendsten Renovierung seiner Geschichte zeigt sich das Bergkristall bis ins kleinste Detail stimmig. Besonders eindrucksvoll: der neu gestaltete Wellness-Bereich. Auf rund 3700 Quadratmetern treffen warme Naturmaterialien, sanfte Farben und großzügige Rückzugsorte auf neue Wasserwelten. Das Kristall Spa empfängt die Gäste nun im hellen eleganten Design mit Platz zum Relaxen, Genießen, für Beratungen und Ausprobieren von Produkten. Ein wahres Schmuckstück in der weitläufigen Sauna- und Poollandschaft ist der neue 14 Meter lange Indoor-Sportpool. Ergänzt wird er durch einen Infinity-Whirlpool im Freien.

Kunstvoll sind die Kreationen aus der Küche des Bergkristalls, mit vollem Geschmack aus der Region Sportbegeisterte freuen sich über das neue Fitnessstudio auf zwei Etagen sowie das separate Yoga Studio. Übrigens: Das Resort ist das erste in Deutschland mit einem EGym-Trainingssystem.

In Bewegung mit Weitblick

Bewegung bekommt im Bergkristall einen ganz neuen Stellenwert. Das zweistöckige lichtdurchflutete Fitnessstudio ist ausgestattet mit modernsten Cardio- und Kraftgeräten von Nohrd und – als erstes Hotel in Deutschland – mit einem digital gesteuerten, vernetzten EGym-Trainingssystem, das individuell auf das persönliche Sportlevel abgestimmt wird.

Für sportlich aktive Gäste konzipiert, aber nicht nur für sie empfehlen wir unbedingt eine der Suiten, die seit 2022 das Haus bereichern. Allen voran die außergewöhnliche Fitness Suite: Sie verbindet Wohnen und Training auf höchstem Niveau – mit moderner Fitnesswand, einem coolen Holz-Bike von Nohrd, finnischer Sauna, Dampfdusche und Whirlwanne. Selbstverständlich alles mit schönsten Ausblicken in die Natur. Draußen auf der Terrasse auf dem freischwebenden Hängebett, drinnen urgemütlich in den vielen Ecken und Nischen mit Kissen und Decken.

Kulinarisch bleibt das Bergkristall seiner Linie treu: genussvoll, bewusst, wenn möglich regional und ohne Dogmen. Gekocht wird nach dem 80/20-Prinzip – einem entspannten Verhältnis von 80 Prozent gesundem Essen und 20 Prozent von all dem, worauf man Lust hat. Vom vitalen Frühstück, Nachmittags-Break bis zum fein komponierten Abendmenü begleitet gutes Essen die Gäste durch den Tag.

Hinter allem steht die Gastgeberfamilie Lingg, die das Resort mit viel Gespür für zeitgemäßen Wellnessurlaub führt. Verwurzelt im Allgäu, offen für Neues, mit dem Anspruch, ihren Gästen einen Ort zu schaffen, der sich jedes Mal ein wenig weiterentwickelt – ohne seine Herkunft zu vergessen. Und so richtet sich der Blick bereits nach vorn: Ab Frühjahr 2026 stehen den Gästen sechs exklusive Seesuiten mit privatem Steg und direktem Zugang zu einem neu angelegten Bergsee zur Verfügung, neue Rückzugsorte für Paare und für besondere Momente der Ruhe inmitten der Allgäuer Berge.

Natürliche Hautpflege für die Gäste

„Ich wollte etwas schaffen, das nicht nur die Schönheit unserer Natur widerspiegelt, sondern auch das besondere Lebensgefühl im Bergkristall. Das Ankommen bei sich selbst, die Ruhe und die Harmonie“, erklärt Gastgeberin Sabine Lingg. Mit der eigenen Kosmetiklinie „Ewig by Bergkristall“ ist ihr das rundum gelungen. Die Produkte sind vegan, klimaneutral produziert sowie biozertifiziert und entstanden in enger Zusammenarbeit mit einem nahe gelegenen Forschungsinstitut. Der Name „Ewig“ steht für die Sehnsucht nach zeitloser Schönheit und das Festhalten besonderer Momente – solcher, die die Gäste im Resort erleben. Neben ausgewählten Inhaltsstoffen und reinem Alpenquellwasser ist auch fein gemahlener Bergkristall in den Produkten zu finden. Zum Sortiment gehören Reinigungsmilch, Tonikum, Enzympeeling, Tages- und Nachtcreme, zwei Seren sowie Augen- und Lippenpflege. Im Kristall Spa kann man zwei Signature-Anwendungen exklusiv mit Produkten von „Ewig by Bergkristall“ genießen. Weitere Kosmetikmarken im Spa: Pharmos Natur, La Biosthétique und Ebenholz.

Bergkristall Resort

Das Hotel ist mit der Bahn erreichbar; vom Bahnhof Oberstaufen per Bus, Taxi oder per Hotelabholung. Mit dem Auto über die A96 Richtung Lindau, weiter über die B308 nach Oberstaufen bis zum Hotel in Alleinlage oberhalb des Ortes. www.bergkristall.de

Eine Übernachtung beginnt ab 500 Euro pro Doppelzimmer inkl. Bergkristall-Kulinarik und vielen weiteren Inklusivleistungen.

Gesunde auszeiten im sonnigen Kraftplatz allgäu

Sonnenalp Resort Ganz neue exklusive Rückzugsorte hat die Hoteliersfamilie Fäßler auf dem Südhang ihres luxuriösen Spa- und Golfresorts in Ofterschwang geschaffen: fünf Naturlodges inmitten der Natur, die modernes Design mit regionaler Tradition verbinden. Natürliche Materialien wie Holz, Wolle und Stein machen die Wohlfühlatmosphäre der Luxus-Lodges mit 30 bis 45 Quadratmetern aus. Eine besondere Erlebniswelt präsentiert sich den Gästen mit dem neuen Hofgut – dem Platz für Pferdeliebhaber! Mit schicken großzügigen Lodges, Reithof, Restaurant und Hofladen. www.sonnenalp.de

Parkhotel Burgmühle Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Fischen bietet auf 2600 Quadratmetern ein abwechslungsreiches Entspannungsangebot. Gerade kamen eine Außensauna, ein Ruheraum mit Klang-Wogen-Liegen und ein modernes Dampfbad dazu. Auf den Liegewiesen am klaren Mühlbach lässt sich Sonne tanken und das Bergpanorama genießen. Man logiert in stilvoll alpin designten Zimmern, wird mit Allgäuer Küche und Haute Cuisine verwöhnt. So startet man mit neuer Energie in den Frühling. www.parkhotel-burgmuehle.de

Alpzitt Chalets Was diese Chalets so besonders macht? Der Duft von Altholz, das Knistern des Kamins an kühlen Abenden, weiche Stoffe und eine warme Atmosphäre. Hier im Chaletdorf am Fuße des Bergs Grünten im Oberallgäu, ist der Alltag ganz leise, der Schlaf im Zirbenholzbett so erholsamen wie selten. Private Wellness-Momente gehören hier so selbstverständlich dazu wie feine Kulinarik im Restaurant Genusswerk. Die Gäste genießen ihre eigene Sauna im Chalet, einen Outdoor-Whirlpool und Schwimmen im Natursee. Eine schöne Ergänzung ist der neue Spa-Bereich mit Fitness- und Ruheraum sowie Behandlungsräumen für ein Extraplus an Verwöhnzeit. www.alpzitt-chalets.de

Bestes Lesefutter

Lieblingsplätze Geschichten von Glücksorten und -momenten zwischen blauen Bergen und grünen Hügeln erzählt die Allgäuer Autorin. Mit Ausflugszielen und Küchengeheimnissen. Gmeiner-Verlag, 2025, 176 S., 17 €. Allgäu Dieser Reiseführer bietet alles, was Sie für eine gelungene Reise ins Allgäu brauchen: Infos zu Landschaft, Kultur und Sehenswürdigkeiten, Genuss- und Erlebnistipps. Mit Vorschlägen zu Reiserouten, Karten und Stadtplänen. Reise Know-How Verlag, 2025, 312 S., 19,90 €. 111 Orte Ungewöhnlich, skurril, kauzig und verwunschen sind die Orte im Land der Plüsch-ohrenkühe, die man unbedingt gesehen haben muss. Die Autorin lädt zu besonderen Entdeckungen ein. Emons Verlag, 2025, 240 S., 18,95 €

