Natural Cosmetics Hub – Die Premiere war ein voller Erfolg

Mit der erfolgreichen Erstauflage des Natural Cosmetics Hub 2026 in Nürnberg hat die Branche eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft, Dynamik und Zukunftspotenzial in ihr steckt.

Mit dem Natural Cosmetics Hub hat Initiator und Veranstalter Alexander Vollbach zusammen mit seinem Team von Niyok ein Format geschaffen, das konsequent auf Qualität, Relevanz und Effizienz ausgerichtet ist – und damit neue Maßstäbe für die Branche setzt.

Zahlreiche führende Handelsketten und Großhändler der Naturkosmetikbranche folgten der Einladung nach Nürnberg. Ebenso vertreten waren namhafte LEH- und Drogerieketten, Parfümerien, Warenhäuser sowie Distributeure aus vielen europäischen Ländern. Der Hub etablierte sich damit bereits in seiner ersten Ausgabe als hochkarätiger Treffpunkt für Entscheidungsträger.

Was die Aussteller besonders lobend hervorhoben, war das fokussierte Format: Mit Zeit für den professionellen Austausch in einer ruhigen, angenehmen Atmosphäre. „Kein Messetrubel, kein Hallenmarathon … das kam sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern sehr gut an“, so Alexander Vollbach.

Hohe Qualität, konzentrierte Arbeitsatmosphäre

Alle lobten die Qualität der Gespräche und die konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Möglich wurde dies durch eine selektive Akkreditierung: Zugelassen waren ausschließlich Handelskontakte. Lieferantenakquise, Dienstleister-Pitches oder branchenfremde Nebengeräusche wurden bewusst ausgeschlossen. Alexander Vollbach: „Das von uns skizierte Konzept ist genau wie geplant aufgegangen.“ Der Natural Cosmetics Hub positionierte sich eindeutig als Vertriebs- und Marketingplattform für Marken und als Einkaufs- und Trendplattform für den Handel.

Effizienz statt Überforderung

Gerade für Einkäufer bietet das Format einen klaren Mehrwert: Statt zahlreiche Hallen zu durchlaufen, ermöglicht der Hub, einen großen Teil der Branche mit ihren Innovationen, Trends und Konzepten auf kompaktem Raum zu entdecken – in einer professionellen, persönlichen Atmosphäre.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Mit dem Wegfall der Vivaness hat die Naturkosmetikbranche die Chance genutzt, ein modernes, zukunftsfähiges Businesskonzept zu etablieren. Vor dem Hintergrund, dass Naturkosmetik ab dem kommenden Jahr nicht mehr Teil der Biofach sein wird, arbeiten die Veranstalter bereits daran, die Platzkapazitäten in Nürnberg weiter auszubauen.

„Der Erfolg der Premiere spricht für sich: Sämtliche Marken der ersten Ausgabe haben ihre erneute Teilnahme angekündigt. Die Nachfrage ist hoch, eine Warteliste für neue Marken wurde bereits eingerichtet. Die Planungen für 2027 laufen bereits“, betont Alexander Vollbach.„Fest steht: Es wird weitergehen. Und eines bleibt unverändert: Der Natural Cosmetics Hub bleibt selektiv – auf Aussteller- wie auf Besucherseite. Denn der Schlüssel dieser Veranstaltung ist und bleibt Qualität!“ www.naturalcosmeticshub.de