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Samstag, 21. März 2026
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Das WIR-FÜR-SIE Kundenmagazin FLAIR im neuen Look

Von Redaktion
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Die WIR-FÜR-SIE Kooperation stärkt ihr erfolgreiches Kundenbindungsinstrument FLAIR mit einem umfassenden optischen Relaunch. Das dreimal jährlich erscheinende Kundenmagazin präsentiert sich mit modernisiertem Layout, frischer Bildsprache und einem deutlich aufgewerteten Gestaltungskonzept – ein Facelift, das die Wertigkeit des Mediums unterstreicht.

Mit seinem überarbeiteten Erscheinungsbild setzt FLAIR nun noch stärker auf Aufmerksamkeit, Lesefreundlichkeit und zeitgemäße Inszenierung. Großzügigere Bildstrecken, eine klar strukturierte Seitenführung und eine moderne Typografie sorgen für ein hochwertiges Leseerlebnis und transportieren die Markenwelt der inhabergeführten Parfümerien noch wirkungsvoller.

Inhaltlich bleibt das bewährte Konzept erhalten: Der bewusst gepflegte Journalcharakter verbindet Lifestyle- und Wellness-Themen mit hochwertigen Parfümerieprodukten, schafft Aufmerksamkeit für Neuheiten und Beauty-Trends und weckt gezielt die „Lust auf Luxus aus der Parfümerie“.

Elke Brang, in der Zentrale u.a. für die Print-Objekte zuständig, bringt es auf den Punkt: „Mit der FLAIR geben wir unseren Gesellschaftern ein äußerst attraktives und vielseitig einsetzbares Werbemedium an die Hand. Der neue Look macht das Magazin noch moderner und wirkungsvoller.“

Wir freuen uns sehr, dass unser Verlag redspa media die redaktionelle und grafische Gestaltung des Kundenmagazins FLAIR übernehmen durfte.

www.wirfuersie.de

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