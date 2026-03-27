Bergdorf Prechtlgut. Ein Frühstück wie von Zauberhand, Tage ohne Taktung und Wellness, die direkt ins eigene Chalet kommt: Am Rand von Wagrain entfaltet ein kleines Bergdorf im Sommer seine leise Kraft – mit Naturbadeteich, alpiner Ruhe und dem Luxus, ganz bei sich zu sein.

Alpine Küche aus dem Prechtlstadl und großzügige Chalets mit offenem Kamin und viel Raum für den privaten Rückzug: Das urige Bergdorf bei Wagrain bietet alles für einen entspannten Urlaub, ohne Zwänge und ohne Termine

Wann sind Sie das letzte Mal mit einem liebevoll gedeckten Frühstückstisch überrascht worden? Mit frisch gekochten Eiern, würzigem Käse, feiner Wurst, Müsli, hausgemachter Marmelade und duftend frischen Brötchen? Alles da, fehlen nur noch wir, die nun schnell aus den kuscheligen Betten des Chalets hopsen und die Holztreppe hinauflaufen: Bitte einfach Platz nehmen! Nun wird gegessen, erzählt und gelacht. Im Schlafanzug. Ohne Etikette, ohne Eile. In Hotels ist vieles perfekt – hier ist es persönlich. Und genau das macht den Unterschied.

Das Bergdorf Prechtlgut liegt am Rand von Wagrain, eingebettet in Wiesen und Berge – eine eigene kleine Welt. Acht exklusive Chalets bilden dieses Dorf. Entstanden ist es aus der Idee von Carina Neumann und Manuel

Aster, die kein klassisches Ferienhotel schaffen wollten. „Sondern einen Ort, wo man sein kann wie man will und seinen Urlaub nach Lust und Laune gestaltet“, so Carina Neumann.

Der Name Prechtlgut verweist übrigens auf das historische „Prechtlfeld“, einen Platz, an dem sich die Dorfgemeinschaft nach getaner Arbeit traf, um gemeinsam zu feiern und zu tanzen.

Die Pool Luxury Lodge bietet viel Raum für Wohlfühlmomente im privaten Almspa mit freistehender Badewanne, Felsendusche, einer Sauna-/Dampf- und Infrarotkombination.

Hot Tub sowie Pool auf der Terrasse sorgen noch für das zusätzliche Etwas (Fotos: Christian Woeckinger)

Urlaub im eigenen Tempo

Nach dem Frühstück sind wir noch nicht bereit für die Welt da draußen – also Badeanzug an. Eine Etage tiefer wartet der beheizte Pool. Wer möchte, rollt auf der Terrasse die Yogamatte aus – auch geführte Yogaeinheiten gibt es. Sie werden individuell organisiert, ohne fixe Zeiten, ganz im Rhythmus der Gäste.

Wellness bedeutet im Prechtlgut nicht, das Spa aufzusuchen. Es wird vielmehr in den eigenen Tagesablauf einfach integriert. Je nach Kategorie gibt es in den Chalets und Lodges ein privates Almspa mit Sauna, Infrarot, freistehender Badewanne und Hot Tub auf der Terrasse. Dazu kommen wohltuende Anwendungen, die direkt im Chalet gebucht werden können: Massagen, die den Körper nach einer Wanderung lockern oder ein warmes Wohlfühlbad, das den Tag sanft ausklingen lässt. Alles kommt zu einem – nicht umgekehrt.

Natürlich zieht es uns irgendwann doch hinaus. Der nahe gelegene Jägersee ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreicht, ebenso zahlreiche Wanderwege, die direkt am Chalet beginnen. Über 230 Kilometer markierte Routen eröffnen Möglichkeiten für sanfte Spaziergänge oder ausgedehnte Tagestouren. Doch genauso selbstverständlich ist das Zurückkommen. In das Chalet, in dem alles da ist und nichts fehlt und nachmittags immer ein süßer Gruß auf die Heimkehrenden wartet.

Die Küche aus Zirbenholz lädt zum Kochen ein. Wer lieber nur genießt, kehrt ins bergdorfeigene Restaurant Prechtlstadl ein oder lässt sich die Gerichte von dort direkt an die Chalettür bringen. Wenn am Abend dann der Kamin langsam erlischt, unsere Augen müde werden und wir ins Bett sinken, ist bereits die Vorfreude auf den nächsten Morgen groß. Denn auf uns wartet wieder ein reich gedeckter Frühstückstisch.

Wie groß sind die Chalets?

Die Größe der Chalets und Lodges variiert von 85 bis 150 Quadratmeter ab zwei Personen. Ein absolutes Highlight ist die Pool Luxury Lodge für bis zu sechs Personen mit eigenem beheiztem Pool. Alle Häuser sind hochwertig und mit jeglichem Komfort ausgestattet.

Für alle Gäste gibt es im Sommer einen beheizten Naturbadeteich sowie eine Liegewiese. Wird ein besonders Augenmerk auf das Thema Schlafen gelegt?

Ja, denn alle Chalets und Lodges sind mit hochwertigen Matratzen ausgestattet und haben eine „softe“ und eine „härtere“ Seite. Zudem werden Matratzenauflagen bereit gehalten, die sich der Körperfom anpassen sowie eine Auswahl an ergonomischen Kissen. Gibt es veganes Essen?

Auf der Speisekarte sind einige vegane Speisen. Wer länger als drei Nächte bleibt, bekommt auch ein separates veganes Menü. Holz holen für den Lieblingsplatz Kamin war eine der wenigen Dinge, die Chefredakeurin Franka Hänig im Prechtgut tun „musste“

Sportler kommen auch auf Ihre Kosten?

Man kann allerhand Aktives tun, wie zum Beispiel Bogenschießen oder Mountainbike- und E-Bike-Touren. In der Nähe sind zudem drei 18-Loch-Golfplätze. Ein Besuch des Geisterbergs ist sicher vor allem für Familien spannend. Der Erlebnisberg liegt auf 1800 Metern und ist mit der Gondelbahn erreichbar.

Bergdorf Prechtlgut

Wagrain (Salzburger Land) ist mit dem Auto über die Tauernautobahn A10 erreichbar, Ausfahrt Flachau/Wagrain. Von dort sind es nur wenige Minuten bis zum Bergdorf. Mit der Bahn: Bis St. Johann/Pongau. www.prechtlgut.at

Eine Nacht ab 630 Euro für 2 Personen inklusive Frühstück und allen Prechtlgut-Serviceleistungen.