Seit über 100 Jahren entwickelt sich das Vier-Sterne-Superior-Hotels im Bayerischen Wald immer weiter. Bis zum 30. Juni 2026 bleibt der Bodenmaiser Hof wegen Umbaus geschlossen.

Bei der umfassenden Umgestaltung können sich die Gäste zukünftig auf drei spektakuläre High-End-Suiten, eine große Aufguss-Sauna und einen Heilpraktiker-Raum freuen. Noch mehr in den Fokus gestellt werden soll hier das Thema Longevity. Komplett neu gestaltet zeigen sich Fitnessbereich und die hauseigene Rundai-Brennerei. Bei den Pools und im Restaurant wird es gleichwertigere und schöne Bereiche für Familien mit kleinen Kindern und für Ruhesuchende geben. Auch die neuen Familienzimmer, die sogenannten „Hofnester“, sollen die Bedürfnisse von Eltern und Kindern viel besser erfüllen. Dabei legt Hotelchefin Sandra Geiger-Pauli großen Wert darauf, dass das „Wohlige“ des Hotels erhalten bleibt und es für jeden Gast das passende Zimmer gibt.

„Man muss schon ein bisschen wahnsinnig sein, in Zeiten wie diesen so umfangreich zu investieren. Aber Qualität ist für mich auf High-End-Level und wenn ich etwas angehe, möchte ich es hundertprozentig machen. Es muss durchdacht sein und eben nicht 08/15. Auch die Generationen vor uns waren so mutig, sich für große Veränderungen zu entschieden. Dieser Mut gehört für mich zum Unternehmergeist dazu“, so Hotelchefin Sandra Geiger-Pauli.

www.bodenmaiser-hof.de

Fotos: Bodenmaiser Hof