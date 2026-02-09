SHISEIDO ernennt Lalisa Manobal zur neuen globalen Botschafterin für ULTIMUNE

Der weltweit erfolgreiche Pop-Star Lalisa Monabel „LISA“ ist das Gesicht einer neuen Kampagne von Shiseido für die ikonische, vielfach ausgezeichnete Produktlinie Ultimune.

Die Kampagne FAST. SLOW. FREE. startete im Februar 2026 auf dem offiziellen globalen Instagram- und TikTok-Account von Shiseido. Sie umfasst drei Filme, in denen LISA ihre Skincare Journey und ihre Leidenschaften teilt.

„LISAs perfekte, makellose und strahlende Haut spiegelt eine Schönheit wider, die außergewöhnlich ist, über körperliche Attraktivität hinausgeht. Sie strahlt von innen. Sie definiert sich ständig neu und präsentiert ihre einzigartige, charismatische Schönheit auf immer neue Weise als internationale Künstlerin, die Asien auf der Weltbühne repräsentiert. Im Einklang mit der Philosophie von Ultimune – einem innovativen Serum aus Japan, das Anwendern weltweit transformative Hautpflegevorteile bietet. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit LISA dieses spannende neue Kapitel in der Geschichte von Ultimune umzusetzen“, so Echo LO, Global Brand President, Marke Shiseido.

